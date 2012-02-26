اخبار ورزشی استان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید بنا جودوکار فسایی در سومین دیدار خود مقابل حریفی از فرانسه تن به شکست داد و از دور مسابقات کنار رفت.

وحید بنا که در مراحل مقدماتی "کارولس فیگوئرا" از استونی و "داودان آتانسوخ" از مغولستان را با ضربه فنی شکست داده بود دور سوم به مصاف "دیمیتری دراگان" از فرانسه رفت.

این فرانسوی با امتیاز 320 و جایگاه 29 جهان قرار دارد که موفق شد در یک مبارزه سخت و نزدیک مقابل جودوکار جوان و با آتیه کشورمان به پیروزی دست پیدا کند.

بانوان بدمینتون باز فارس در آستانه کسب افتخاری دیگر

بدمینتون تختی شیراز در آستانه کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر بانوان کشور قرار گرفت.

تیم تختی شیراز در دور رفت مرحله نهایی این مسابقات که به میزبانی شیراز برگزار شد با کسب دو پیروزی و یک شکست در رده دوم قرار گرفت و با توجه به شرایط جدول احتمال این که در پایان رقابت ها در رده دوم قرار گیرد بسیار بالا است.

در این رقابتها تیم تختی شیراز برابر تیمهای زنجان و گیلان به برتری دست یافت و در برابر گاز تهران که از بازیکنان ملی پوش در ترکیب خود بهره می برد بازی را واگذار کرد.

آرام سجادی، طناز بهجت نیا، آرزو منوچهری، نگار ناسوتی، هانیه افراسیابی، پگاه کیوان ومریم توللی به مربیگری متین هاشمی اعضا تیم بدمینتون تختی شیراز هستند که باید خود را مهیای دور دوم مرحله نهایی این رقابتها کنند.

مرحله نهایی لیگ بدمینتون بانوان کشور 21 و22 اسفند ماه جاری به میزبانی گیلان و در شهر رشت برگزار خواهد شد.

دعوت از سه بازیکن اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال زیر 13 سال بانوان

اردوی تدارکاتی تیم ملی زیر 13 سال بانوان باحضور اطمه قاسمی، هانیه رحیمی، ملیکا محمدی از فارس از سیزدهم اسفندماه در کمپ تیم های ملی برگزار می شود.

فاطمه دایان طاهری، رعنا جانی نژاد، ندا رحمانی، مهدی پیشگاه زاده، ثنا صادقی، مهتاب رحیم زاده، نرگس صفی لو، فاطمه قاسمی ،هانیه رحیمی، ملیکا محمدی، زینب کرمی، مهشاد امیری، فاطمه متولی، فاطمه گرائیلی، زهرا خدابخش، نیلوفر کازرونی زاده، فاطمه مزیدی نفراتی هستند که تمرینات خود را از سیزدهم اسفند زیر نظر مریم آزمون و شادی مهینی تمرینات خود را تا هفدهم اسفندماه سی ام دی ماه پیگیری می کنند.

برگزاری اردوی تیم ملی جوانان در کمپ تیمهای ملی

اردوی جدید تیم ملی جوانان ایران با حضور محمد دانشگر، فرشید اسماعیلی فجر شهید سپاسی از فارس برگزار می شود.

این اردو از سوم تا هفتم اسفندماه 90 در کمپ تیمهای ملی برگزار می شود و تیم ملی جوانان از هفتم تا 12 اسفند برای برگزاری یک دیدار دوستانه به امارات می رود تا یک یا دو دیدار دوستانه با تیم ملی جوانان امارات داشته باشد.

بازیکنان تیم ملی جوانان باید بعدازظهر روز چهارشنبه سوم اسفند وارد اردوی تیم ملی شوند.تیم ملی جوانان هفتم اسفند تهران را به مقصد دوبی ترک خواهند کرد.

اسامی بازیکنان به شرح زیر است: روزبه چشمی، علی محسن زاده، علیرضا رمضانی (مقاومت تهران)

وحید حیدریه (پیکان تهران)محمد حسین کنعانی (پیروزی تهران)بهنام برزای ( نفت آبادان)

احمد عبدالله زاده، امین جهان کهن ، یوسف وکیا، رضا احمدی (فولاد خوزستان)

سردار آزمون، علی چوپانی، محمد ناصری، حسین رادمند، حسین فاضلی (سپاهان اصفهان)

علیرضا جهانبخش( داماش گیلان)داوود بهادری (صبای قم)محمد دانشگر ، فرشید اسماعیلی (فجر شهید سپاسی )علی علیپور ( استیل آذین)حجت صدقی، محمد حسین حیدری (مس کرمان)سعید انگاشته (نساجی مازندران)علیرضا نقی زاده ( تراکتورسازی تبریز)احسان پهلوان (شهرداری تبریز)

اعزام کونگ فو کارگراشی به مسابقات قهرمانی کشور

سید روح الله موسوی رزمی کار سرشناس گراشی که در معیت تیم کونگ فو استان فارس به مسابقات قهرمانی کشور که به مدت دو روز در شهرستان دزفول برگزار شد اعزام و در وزن 92+ کیلوگرم عنوان نایب قهرمانی این دوره از مسابقات را کسب کرد و مدال نقره آن را به گردن آویخت.

اعزام بازیکن تیم شهرداری لطیفی به مسابقات فوتسال قهرمانی ناشنوایان کشور

کرامت آهسته بازیکن تیم فوتسال شهرداری لطیفی پس از دعوت از سوی هیئت ناشنوایان و کم شنوایان استان هرمزگان و ارائه بازیهای مورد قبول در تیم منتخب فوتسال این استان و بنا بر اعلام نظرات کادر فنی به مسابقات فوتسال قهرمانی ناشنوایان کشور اعزام شد.

این دوره از مسابقات که طی روزهای یکشنبه الی شنبه مورخه 23 لغایت 29 بهمن ماه 90 با حضور 30 تیم از سراسر کشور در رامسر برگزار شد کرامت آهسته بازیهای خوبی از خود به نمایش گذاشت و توانست در جریان مسابقات پنج گل به ثمر برساند و بهترین بازیکن استان انتخاب شد.

همچنین وی به اردوی تیم ملی فوتسال ناشنوایان کشور که از روز دوشنبه هشتم اسفند ماه 90 در تهران آغاز می شود، دعوت شد.