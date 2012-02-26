همایش"شور حضور" در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گلستان ظهر یکشنبه در این هماش هدف از برگزاری آن را حضور حداکثری خانواده بزرگ تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انتخابات دانست.

حسینعلی خواجه مظفری گفت: امروز همانطور که ابزار برای بصیرت افزایی فراوان است به همان اندازه ابزار برای غفلت ما از ارزشهای انقلاب بسیار است که الحمدلله ملت فهیم ایران هوشیار است و مثل همیشه با حضور در انتخابات جواب کوبنده ای به تمام دشمنان خواهد داد.



وی افزود: انتخابات مجلس نهم پیش روی ماست و اهمیت و حساسیت این دوره از انتخابات بر هیچ کس پوشیده نیست، به همین دلیل، همکاری و مشارکت برای هر چه باشکوه تر برگزار شدن آن بر همگان ضروری است که در این میان، مسئولیت ما به عنوان عضوی از جامعه تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به مراتب از دیگران سنگین تر است.



وی افزود: این امر به دلیل نقش موثر این گروه در شکل گیری فضای سیاسی جامعه است. در واقع، اگر دیگر مسئولان در پی فراهم کردن ابزارها و امکانات مورد نیاز برای برپایی انتخابات هستند، ما نیز باید انگیزه لازم را برای حضور حداکثری مردم در انتخابات را پدید آوریم و فضای سیاسی کشور را پرشور و شوق بسازیم.



خواجه مظفری گفت: افزون بر این، جامعه کار و تولید استان و همه نخبگان باید به افکار، رفتار و در نهایت، آرای مردم جهت دهند و با معرفی معیارهای مناسب، رأی دهندگان را در گزینش نامزدهای بهتر و برتر یاری رسانند.



مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در پایان گفت: روشن است که ادای این مسئولیت سنگین، جز با همت و تلاش فراوان ممکن نخواهد بود و در این راستا، یکی از گامهای ضروری، آشنایی با مسائل و محورهای انتخاباتی است.