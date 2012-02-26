مسابقات بین المللی psa اسکواش از فردا در کیش آغاز می شود

مسعود سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مسابقات بین المللی اسکواش که از فردا بصورت رسمی در جزیره کیش برگزار می‌شود، اظهار داشت: امسال به دلیل عدم ثبات مدیریت در بخش ورزش کیش دچار مشکل شدیم.

وی افزود: به دلیل اینکه مسابقات ما در انجمن اسکواش بازان حرفه‌ای جهان به ثبت جهانی رسیده است اگر این دوره از مسابقات در کیش برگزار نمی‌شد جریمه می‌شدیم اما خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده نهایتا آقایان عامری، مدیرعامل منطقه آزاد کیش و بزمون، مدیرعامل موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش به این نتیجه رسیدند که مسابقات را در جزیره کیش برگزار کنند.

رئیس فدراسیون اسکواش با بیان اینکه یک مسابقه جایزه چهار هزار دلاری در بخش بانوان در بهمن ماه سال جاری برگزار شد، گفت: مسابقه جایزه 10 هزار دلاری در بخش آقایان هم از فردا به صورت رسمی در کیش برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: البته با توجه به اینکه قیمت دلار بالا رفته با حمایت وزارت ورزش و جوانان همه تلاش خود را می‌کنیم تا همکاران‌مان برای پرداخت جوایز نقدی، دلار را با قیمت مصوب 1280 تومان بانک مرکزی تهیه کنند.

سلیمانی با بیان اینکه این دوره از مسابقات به مدت 6 روز در کیش برگزار می‌شود، گفت: شرکت کنندگان در این رقابت‌ها از کشورهای مختلف همچون انگلستان، مجارستان، فنلاند، ایرلند، پاکستان، کویت، فرانسه، چک، هلند و ایران هستند که ظرف یکی دو روز آینده همه آنها به کیش خواهند آمد.

وی در خاتمه تصریح کرد: در این سری از مسابقات محمدرضا صادقپور اسکواش باز ایرانی که دارای رنکینک 187 اسکواش دنیاست در جدول اصلی مسابقات با "دانش اطلس خان" قهرمان نامی پاکستانی 11 اسفندماه دیدار خواهد داشت.