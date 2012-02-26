به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که از روز گذشته آغاز شده است، امیرقاسمی‌نژاد در وزن 81- کیلوگرم در دور نخست به دیدار "جاستاکی" از فیجی رفت و با برتری مقابل این حریف گمنام به دور دوم راه یافت. وی در پیکار بعدی باید با "موسی خانوف" از اوکراین مبارزه کند.

همچنین جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم که در دو دیدار متوالی نمایندگان گرجستان و اتریش را با ضربه فنی شکست داده بود، در مبارزه سوم مقابل "باتاگولا"، جودوکار سرشناس مغول‌ها تن به شکست داد و از دور مسابقات کنار رفت.

امروز تیم ایران در وزن 100+ کیلوگرم هم دو نماینده داشت که امیر ملکی‌پور بعد از شکست حریفانی از روسیه و اتریش، مقابل نماینده کره جنوبی بازنده شد و از دور مسابقات کنار رفت. رودکی هم بعد از برتری مقابل نماینده قزاقستان به جودوکاری از قرقیزستان باخت و کنار رفت.

روز گذشته نیز وحید بنا در وزن 60- کیلوگرم پس از پیروزی مقابل نمایندگان استونی و مغولستان در سومین مبارزه خود به نماینده فرانسه باخت و حذف شد. همچنین علی معلومات در در وزن 73- کیلوگرم جودوکارانی از ترکیه و مغولستان را از پیش رو برداشت ولی به حریف اتریشی خود نتیجه را واگذار کرد.

این دوره از مسابقات با حضور 395 جودوکار از 75 کشور جهان در شهر پراگ جمهوری چک جریان دارد که امروز به پایان خواهد رسید.