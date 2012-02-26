پایان کار جودوکاران ایران با 10 پیروزی و 6 شکست

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جودوی جام جهانی پراگ تا ساعاتی دیگر به پایان می‌رسد و تیم‌ها و نفرات برتر این رقابت‌ها مشخص خواهند شد. براساس این گزارش، تیم ایران با 6 جودوکار در این مسابقات حضور پیدا کرد که در مجموع چیزی نزدیک به 34 دقیقه روی تاتامی رقابت کردند. جودوکاران کشورمان 16 بار برای دیدار با رقبای خود به روی تاتامی رفتند که حاصل آن 10 پیروزی در مدت زمان 16 دقیقه و 43 ثانیه بود و 6 شکست هم در مدت زمان 17 دقیقه و 52 ثانیه برای جودوکاران کشورمان رقم خورد.

امیر قاسمی‌نژاد در وزن 81- کیلوگرم آخرین نماینده از تیم ملی ایران بود که با یک پیروزی در پیکار با "جاستاکی" از فیجی، در دور دوم به مصاف "موسی خانوف" اوکراینی رفت و با قبول شکست مقابل این حریف اروپایی از دور مسابقات کنار رفت.

امروز همچنین تیم ایران سه نماینده دیگر روی تاتامی داشت که جواد محجوب در وزن 100- کیلوگرم پس از دو پیروزی متوالی مقابل نمایندگان گرجستان و اتریش، در مبارزه سوم نتیجه را "باتاگولا"، جودوکار سرشناس مغول‌ها واگذار کرد و از دور مسابقات کنار رفت. این مغولی در نهایت به دیدار پایانی راه پیدا کرد.

در وزن 100+ کیلوگرم امیرملکی‌پور بعد از شکست حریفانی از روسیه و اتریش، مقابل نماینده کره جنوبی بازنده شد و از دور مسابقات کنار رفت. ملکی‌پور در دو مبارزه خود رقبا را در مجموع 40 ثانیه شکست داد. رودکی در همین وزن بعد از برتری مقابل نماینده قزاقستان به جودوکاری از قرقیزستان باخت و از دور مسابقات کنار رفت.

روز گذشته نیز وحید بنا در وزن 60- کیلوگرم پس از پیروزی مقابل نمایندگان استونی و مغولستان در سومین مبارزه خود به جودوکاری از فرانسه باخت و حذف شد. همچنین علی معلومات در در وزن 73- کیلوگرم جودوکارانی از ترکیه و مغولستان را از پیش رو برداشت ولی به حریف اتریشی خود نتیجه را واگذار کرد.

شایان ذکر است رقابت‌های جودوی که امتیاز ورودی المپیک داشت به پایان رسید و تنها مسابقات قاره‌ای باقی مانده که ملی پوشان جودوی کشورمان تا اردیبهشت‌ماه فرصت دارند خود را آماده حضور در این مسابقات کنند.

مسابقات جام جهانی جودوی با حضور 395 جودوکار از 75 کشور جهان در شهر پراگ جمهوری چک جریان دارد که امروز به پایان خواهد رسید.