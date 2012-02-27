تیم جودو ایران در بخش کاتا نایب قهرمان آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات از صبح امروز دوشنبه با حضور هشت تیم آسیایی در شهر بانکوک و به میزبانی تایلند آغاز شد که ظهر امروز با قهرمانی ژاپن به پایان رسید. ژاپنی ها با 5 طلا قهرمان شدند و تیم ایران با کسب 5 مدال نقره و چهار برنز بعد از ژاپن عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و تایلند هم سوم شد.

تیم ایران در "جونوکاتا" توسط محمدرضا صحرایی و محمد حسن سالاری با امتیاز 453 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کردند. در "کیمه نو کاتا" حسن روشنایی و سید حسین محمودی با کسب امتیاز 577 امتیاز به مدال نقره دست یافت و امیر والی و جعفر علی قادری با امتیاز 574 سوم صاحب مدال نقره شدند.

در "کاتامنوکاتا" مجتبی باجلان و سیدرضا روحانی مدال نقره، وحید و صفی مدال برنز را به خود اختصاص دادند. در"گوشین جوتسوکاتا" محمد حسن نجفی و علیرضا کریمی ناصر مدال نقره، هوشنگ عسگری نژاد و محمد راستینه مدال برنز کسب کردند.

تیم ملی کاتا ایران در دوره قبلی این مسابقات با 5 نقره و یک برنز موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بود.