  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۰۲

تیم جودو ایران در بخش کاتا نایب قهرمان آسیا شد

تیم جودو ایران در بخش کاتا نایب قهرمان آسیا شد

دومین دوره رقابتهای جودو قهرمانی آسیا در بخش کاتا با نایب قهرمانی ملی پوشان کشورمان در بانکوک به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات از صبح امروز دوشنبه با حضور هشت تیم آسیایی در شهر بانکوک و به میزبانی تایلند آغاز شد که ظهر امروز با قهرمانی ژاپن به پایان رسید. ژاپنی ها با 5 طلا قهرمان شدند و تیم ایران با کسب 5 مدال نقره و چهار برنز بعد از ژاپن عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد و تایلند هم سوم شد.

تیم ایران در "جونوکاتا" توسط  محمدرضا صحرایی و محمد حسن سالاری با امتیاز 453 امتیاز به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کردند. در "کیمه نو کاتا"  حسن روشنایی و سید حسین محمودی با کسب امتیاز 577 امتیاز به مدال نقره دست یافت و  امیر والی و جعفر علی قادری با امتیاز 574 سوم صاحب مدال نقره شدند.

در "کاتامنوکاتا" مجتبی باجلان و سیدرضا روحانی مدال نقره، وحید و صفی مدال برنز را به خود اختصاص دادند. در"گوشین جوتسوکاتا" محمد حسن نجفی و علیرضا کریمی ناصر مدال نقره، هوشنگ عسگری نژاد و محمد راستینه مدال برنز کسب  کردند.

 تیم ملی کاتا ایران در دوره قبلی این مسابقات با 5 نقره و یک برنز موفق به کسب عنوان قهرمانی شده بود.

کد مطلب 1544213

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها