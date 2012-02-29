به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره رقابتهای تکواندو نوجوانان جهان فروردین ماه به میزبانی مصر در شرم الاشیخ برگزار خواهد شد و فدراسیون جهانی تکواندو از شهرام اربابی برای قضاوت در این مسابقات دعوت کرد.

سیروس رضایی رئیس کمیته داوران فدراسیون جودو در این مورد به مهر گفت: هنوز در مورد حضور اربابی در مصر دعوت نامه ای به فدراسیون نرسیده است ولی چون این داور برای المپیک مد نظر قرار گرفته، از سوی فدراسیون جهانی برای حضور در مسابقات جهانی نوجوانان دعوت شده است.

وی افزود: کمیته داوران فدراسیون جهانی در مسابقات رسمی داوران المپیکی را به طور جدی مورد آزمایش قرار می دهد تا در لندن از آنها به عنوان داور کنار، داور وسط یا ناظر بررسی فیلم استفاده کند.

رئیس کمیته داوران فدراسیون تکواندو در پایان گفت: تلاش داریم همانند دوره قبل مسابقات نوجوانان جهان دو داور را به این مسابقات اعزام کنیم و در صورت تحقق این امر بر اساس اولویت داوران خود را انتخاب و به فدراسیون جهانی اعزام خواهیم کرد که در صورت انتخاب قطعی اربابی ، یک داور دیگر را برای قضاوت در این مسابقات اعزام خواهیم کرد.

نهمین دوره رقابت‌های تکواندی قهرمانی نوجوانان جهان طی روزهای 16 تا 20 فروردین‌ماه 1391 به میزبانی مصر برگزار می‌شود.