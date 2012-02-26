تیم ملی کاراته در ارومیه اردو زد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلیمی ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مرحله نخست این اردو از صبح فردا هشتم اسفندماه به مدت چهار روز با حضور 120 ورزشکار از سراسر کشور در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و امید آغاز می شود.

وی با بیان اینکه مرحله دوم این اردو نیز از20 اسفندماه به مدت 5 روز در ارومیه پیگیری می شود ادامه داد: حضور موفق تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا و ایجاد انگیزه مضاعف در بین کاراته کاهای استان و ارتقا سطح کیفی آنان از اهم اهداف برگزاری این اردو است.

سیلمی تعداد کاراته کاهای حاضر در اردوی تیم ملی کاراته از این استان را نیز 20 نفر اعلام کرد و افزود: این اردو در سالن شهید بهشتی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی برگزار می شود.

مسابقات کاراته قهرمانی آسیا اواخر مردادماه سال 91 به میزبانی کشور ازبکستان برگزار می شود.

پیش از این تیم منتخب کاراته آذربایجان غربی به نمایندگی از کشورمان در مسابقات بین المللی امارات حضور داشت که موفق به کسب مقام نایب قهرمانی این رقابتها شد.