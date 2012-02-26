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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

محاکمه مدیران مسئول نشریات نسل امروز و دنیای اقتصاد

محاکمه مدیران مسئول نشریات نسل امروز و دنیای اقتصاد

مدیران مسئول نشریات دنیای اقتصاد و نسل امروز صبح امروز در شعبه 76 دادگاه مطبوعات محاکمه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رسیدگی به کیفرخواست طرح شده علیه مدیران مسئول نشریات "دنیای اقتصاد "و" نسل امروز" صبح امروز در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و با حضور اعضای هیئت منصفه برگزار شد.

در مورد اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در نشریه دنیای اقتصاد، جلسه رسیدگی با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران تشکیل شد که در ابتدا شاکی پرونده رضایت خود را به صورت کتبی ارائه کرد. در خصوص متهم ردیف دوم نیز به دلیل اینکه فردی عادی است قرار شد رسیدگی به اتهامش در دادگاه عمومی انجام شود.

در خصوص اتهام مدیرمسئول نشریه نسل امروز هم هیئت منصفه مطبوعات استان تهران به اتفاق رای ، او را مجرم شناخته و او را مستحق تخفیف تشخیص نداد.
 

کد مطلب 1544216

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