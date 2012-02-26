انتخابات مجلس با توجه به شرایط خاص منطقه از حساسیت ویژه ای برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد آزاد در دیدار با بسیج جامعه مهندسین سیستان و بلوچستان اظهار داشت: ضروری است در چنین شرایطی ملت وفادار و با بصیرت انقلاب اسلامی با رفتن به پای صندوق های اخذ رای و حضور حماسی خود بار دیگر پیام دفاع از ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی را به بهترین شکل به همگان نشان دهند.

وی همچنین استفاده از ظرفیت جامعه بسیج مهندسین را عاملی مهم در افزایش میزان بهره وری و توجه به سرمایه های ملی دانست و گفت: نقش جامعه بسیج مهندسین در توسعه و سازندگی کشور بی بدیل است.

وی افزود: نظام مقدس جمهوری اسلامی بر محور توسعه بیش از گذشته حرکت می کند و حضور علمی مهندسین بسیجی در این رهگذر پررنگ تر است.

استاندار سیستان و بلوچستان بیان داشت: جامعه مهندسین بسیجی به علت تعلق خاطر به کشور از یک سو و پذیرش تشکیلات بسیج از سوی دیگر برای توسعه کشور تلاش مضاعفی را به خرج می دهند.

وی استفاده از ظرفیت جامعه بسیج مهندسین را عاملی مهم در افزایش میزان بهره وری و توجه به سرمایه های ملی دانست و گفت: استفاده درست از این ظرفیت در کارهای بزرگ استان نظیر پروژه های مسکن مهر، خط آهن، راه سازی، شهرسازی و ... ضمن افزایش کیفیت کارها درصرفه جویی زمان و هزینه نیز موثر است.

وی جامعه بسیج مهندسین را بهترین مشاوران در عرصه سازندگی و توسعه استان برشمرد و افزود: باید به گونه ای تلاش کنیم که ضمن بهره مندی از این ظرفیت شرایط را برای آموزش و انتقال یافته های جدید علمی این قشر از جامعه فراهم آوریم.

آزاد به دستاوردهای علمی ایران طی سالهای اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: دستاوردهای جدید علمی که ایران را امروز جزو هشت کشور برتر دنیا قرار داده با تلاش و همت افرادی متخصص به دست آمده است.

وی به شهدای هسته ای کشور اشاره کرد و گفت: شهید احمدی روشن و دیگر شهدای این عرصه الگویی بارزی برای تمام مردم کشور خصوصا جامعه بسیج مهندسین است که با بهره گیری از سیره این شهیدان برای توسعه کشور و استان باید تلاش نمود.

وی تاثیر جامعه بسیج مهندسین در لایه های اجتماعی جامعه را نیز مطلوب و اثربخش خواند و افزود: همه وظیفه داریم با توجه به نقش و رسالتی که داریم در جهت افزایش مشارکت در انتخابات تلاش کنیم.

نماینده عالی دولت در سیستان و بلوچستان به خدمات ارزنده نظام جمهوری اسلامی ایران در رشد و توسعه استان اشاره کرد و بیان داشت: با تلاش های صورت گرفته شرایط برای توسعه پایدار در این خطه از ایران اسلامی فراهم است که باید نهایت بهره بری را از آن داشت.

وی با اشاره به زیر ساخت ها موجود در استان گفت: وجود پنج فرودگاه که دو تای آن بین المللی است، راه آهن بین المللی، راه های مواصلاتی مناسب و 95 هزار دانشجو و بخش کشاورزی توانمند گوشه هایی از داشته های سیستان و بلوچستان است.

وی افزود: این داشته ها باید با برنامه ریزی و مهندسی اطلاع رسانی به بهترین شکل به مردم ایران زمین معرفی شوند.