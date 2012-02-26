لزوم توجه به دانشجویان دانشگاههای غیردولتی در مدیریت کلان آموزش عالی

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نادریمنش در نشست هماندیشی معاونان آموزشی دانشگاههای برتر کشور که در وزارت علوم و به عنوان پیش نشست همایش "آموزش عالی، الزامات تحول در آموزش فنی و مهندسی" به منظور بررسی فلسفه و اهداف این همایش برگزار شد، گفت: تنها 14درصد از 4.2 میلیون دانشجویی که هماکنون در دانشگاههای کشور در حال تحصیل هستند، در دانشگاههای سراسری اعم از روزانه و شبانه مشغول به تحصیل هستند که با احتساب دانشگاههای زیرمجموعه وزارت بهداشت، این رقم به 18 درصد میرسد.
وی ادامه داد: بیش از 80 درصد دانشجویان در دانشگاههای آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور مشغول به تحصیل هستند که لازم است به صورت کلان برای همه آنها به صورت ملی برنامهریزی کرد.
معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به اینکه در بسیاری از کشورها، دانشگاهها سرفصلهای درسی خود را بهروز میکنند، افزود: در سایر کشورها بهویژه در کشورهای اروپایی، دانشگاهها متناسب با دو موضوع نیاز بازار کار همچنین اهداف و برنامه ریزی استراتژیک کشور خود، برنامه های خود را تنظیم کنند.
وی در تشریح این مطلب افزود: در این کشورها اگر برنامههای درسی دانشگاهها در جهت رفع نیاز صنعت نباشد، صنعت از دانشگاه حمایت نمیکند و دانشگاه محکوم به تعطیلی است و در اصل این وظیفه استادان است که سرفصلهای آموزشی خود را به روز برسانند.
معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به اینکه در کشور چنین سازوکاری وجود ندارد، تأکید کرد: در این شرایط، وظیفه وزارت علوم است تا خود متناسب با نیازهای کشور این سرفصلها را تنظیم کند و به همین دلیل، دانشگاهها انتظار دارند که وزارت علوم به رفع نیازهای آنها مانند تجهیز آزمایشگاهها بپردازد.
به گفته نادریمنش وزارت علوم در برنامه ریزیهای خود 4 شاخص را تعریف کرده که عبارتند از به روزرسانی، غنیسازی، بومیسازی و ارزش مداری که هر یک از این عناوین، دارای زیر مولفههایی است که در برنامه ریزی تحول به آنها توجه میشود.
به گزارش مهر، همایش "آموزش عالی؛ الزامات تحول در آموزش فنی و مهندسی" 31 فروردین سال آینده در دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود.
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