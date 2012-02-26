تعلیق 21 دفتر خدمات مسافرت هوایی متخلف

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین اکبری با اشاره به نظارت سازمان بر دفاتر خدمات مسافرت هوایی، اظهار داشت: کمیته فنی سازمان هواپیمایی کشوری با فرا رسیدن ایام تعطیلات نوروزی و پیک مسافرت‌ها برخورد قانونی و تدابیر بازرسی و بازدید از تمامی دفاتر خدمات مسافرت هوایی در سراسر کشور به ویژه در تهران را در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: این بازرسی‌ها که از 15 بهمن ماه جاری آغاز شده است توسط 60 بازرسی کمیته فنی سازمان هواپیمایی کشوری در سطح کشور به ویژه در استان تهران در قالب تیم‌های دو و سه نفره به صورت محسوس و نامحسوس انجام می‌شود.

مسوول دبیر خانه کمیته فنی سازمان هواپیمایی کشوری، با بیان اینکه تعداد تیم‌های بازرسی در سال جاری به سه برابر افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: با بازرسی از 200 دفتر خدمات مسافرت هوایی توسط بازرسان سازمان هواپیمایی کشوری 21 دفتر به دلیل تخطی از آیین نامه‌ها و فروش غیر مجاز بلیت در خارج از فضای دفاتر در فرودگاه مهرآباد همچنین بالاتر از قیمت مصوب تعلیق شد.

وی با بیان اینکه بازرسی تا 15 فروردین ماه 90 نیز ادامه خواهد داشت، ‌افزود: تاکنون به 50 دفتر خدمات مسافرت هوایی در سطح کشور نسبت به تطبیق وضعیت دفتر خدمات مسافرت هوایی خود با آیین نامه‌ها و مقررات سازمان اخطار داده شده و یک دفتر خدمات مسافرت هوایی نیز لغو مجوز شده است.

وی با اشاره به تشدید بازرسی‌ها از دفاتر خدمات مسافرت هوایی نسبت به سنوات گذشته توسط نیروی آموزش دیده اظهار داشت: در ایام پیک مسافرت‌ها چنانچه دفاتر خدمات مسافرت هوایی (بند الف)، از مقررات سازمان هواپیمایی کشوری تخطی کنند برابر مقررات قانونی به شدت با آن‌ها برخورد خواهد شد و بدون تذکر قبلی مجوز آن‌ها تعلیق و در صورت ادامه تخلفات پروانه فعالیت دفاتر مزبوز لغو خواهد شد.

اکبری در پایان خاطرنشان کرد: ‌مسافران در طول مسافرت با دیدن هرگونه تخلف از دفاتر خدمات مسافرت هوایی می‌توانند با شماره تلفن 6102355 شکایت خود را اعلام کنند.