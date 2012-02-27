همه چیز از مولانا آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، نیستان نام نمایشگاهی است که ماهم از مولاناست. عصر جمعه 5 اسفند ماه نمایشگاه نقاشی‌خط های محمد سعید نقاشیان افتتاح شد.

نمایشگاه نقاشی‌خط‌های محمد سعید نقاشیان باعنوان نیستان مجموعه‌ای است که بر مبنای اندیشه‌های مولانا در دیباچه اول مثنوی که با بشنو از نی چون حکایت. در آثاری که در این نمایشگاه به نمایش درآمده، در کنار اشاره به رنگ‌ها و فرم‌های ایرانی، نی حرف اول را می‌زند و به نوعی اندیشه‌های مولانا را در قالب این آثار به تصویر کشیده و مورد بررسی قرار داده است.





نیستان حاصل 21 سال کار در حوزه خوشنویسی سنتی نقاشیان است که در این نمایشگاه به گونه‌ای دگرگون عرضه شده. نیستان راوی آتشی است سوزان که به جان نیستان افتاد و نی و نیستان را جملگی بسوخت که در پایان، نه نی ماند و نه نیستان. نی تجلی کرد و نایی را به نواختن وادار کرد.



در این نمایشگاه 19 اثر به مصداق 19 بیت اول مثنوی پدیدار گشت که 15 عدد آن به مرحله دیدار مخاطبان رسید. نقاشیان می‌گوید: مولانا گفت "بشنو"، پس شنیدن را مرحله‌ای از کمال خواند و من نوشتن آن شنیده‌ها را به آیینه تصویر کشیدم.



نکته‌ای که در آثار نقاشیان دیده می‌شود این است که وی به تعریف درستی از نقاشی‌خط رسیده و این را در آثارش متلبور کرده است. نقاشی‌خط شیوه‌ای است در نقاشی مدرن و خوشنویسی معاصر ایرانی که به تدریج در دهه سی و چهل خورشیدی توسط برخی از خوشنویسان و نقاشان ایرانی شکل گرفت و تاکنون به حیات خود در عرصه هنر معاصر ادامه داده و در بسیاری از کشورهای منطقه نیز پیروانی یافته‌است. آنان به ترکیبی از خطاطی و نقاشی دست زدند از این رو به این شیوه گاهی خطاشی و خط نقاشی هم می‌گویند.



وی در آثارش به مفهوم کلی نقاشی‌خط دست یافته. به این معنی که از حروف و زیبایی‌های بصری آن استفاده کرده برای رساندن مفهوم ذهنی خود زا آثارش به عنوان رسانه بهره برده است.



از آنجایی که هنرمندان دوره معاصر از دشواری خط و ناخوانایی آن واهمه نداشته‌اند جسورانه و بی‌دریغ درروند ایجاد نوآوری از اقلام قدیم استفاده کرده‌اند. ظرفیت بالای نوآوری در کلیه خطوط و قلم‌های مختلف خوشنویسی سنتی از خط کوفی و یا خط ثلث در قرن دوم و سوم گرفته و تا معلی در قرن پانزدهم هجری ادامه داشته و حتی گسترش یافته‌است برای هنرمندان فرصتی فراهم آورده که تمامی اقلام خط توجه نمایند.

آنان نه تنها تعلیق و نستعلیق و شکسته، به عنوان خطوط کاملا ایرانی بلکه شکل‌های قدیم‌تر و گمنام‌تر خط را نیز چون رقاع و محقق و ریحان و در شکل‌های هندسی، کوفی را چون خط بنایی و حتی کوفی گیاهی را نیز به‌عنوان مواد خام آثار خود تلقی کردند. نکته مهم این است که طی استفاده از تکنیک‌های ساده با قلم‌نی و مرکب گرفته تا قلم‌مو و رنگ روغن و حتی امروزه کامپیوتر دیجیتال آرت، هیچ یک از اقلام خط سنتی با هنر مدرن در تضاد قرار نگرفته‌اند و قابلیت بالای خطوط سنتی با همه قواعد محکمش فرصت همزیستی خط با فناوری و هنر معاصر را به بهترین وجهی ایجاد کرده‌است.

در اولین نگاه به آثار اخیر نقاشیان می‌توان به سادگی تفاوت‌های اساسی مابین آثار پیشین وی را با آثار جدیدش در یافت. آثار پیشین وی تلفیقی از نقاشی و خط است به بیان ساده‌تر وی نقاشی و خط را کنار هم آورده است. یعنی می‌توان نام "نقاشی و خط" را در آثار پیشینش به کار برد.

اما در آثار اخیرش کوشیده است که با استفاده از بیان تجسمی فرم‌های خوشنویسی به بیانی تجسمی و نقاشانه دست یابد و به بیان ساده‌تر آثار اخیرش در زمره "نقاشی‌خط" است. این تفاوت اساسی بی‌تردید تحولی بسیار مهم در مسیر هنری نقاشیان است. این تحول از اتفاقی خجسته در سیر و سلوک هنری وی خبر می‌دهد.

بی‌گمان بزرگترین خطری که هنرمندان را همواره تهدید می‌کند "خود شیفتگی کاذب" و افراطی است که به ایست هنری و رکود و جمود می‌انجامد وبه تدریج توهم کاذب "اشباع در خود" و بی‌نیازی از یافتن راه‌های تازه بر هنرمند چیره می‌شود و او را از کشف مداوم خود باز می‌دارد. خوشبختانه نقاشیان در نمایشگاه اخیرش نشان داد که از این دام هولناک جسته است.

نقاشیان تاکید ویژه‌ای بر خوانا بودن متون آثارش ندارد. هنر خوشنویسی می‌تواند موسیقی بی‌کلام فرم هم باشد همچون بسیاری از آثار ارجمند نقاشی‌خط معاصر که فارغ از خوانایی متن چون نگینی بر آثار هنرهای تجسمی معاصر امروز می‌درخشند.

نقاشیان با عدم اصرار به خوانایی متن از ورود لطمه‌های زیادی به کارهایش جلوگیری کرده است. گاهی برخی هنرمندان که به کشیدن و کار بر روی نقاشی‌خط مشغولند، با تاکید بر خوانا بودن حروف به کار رفته در آثارشان، در برخی موارد لطمه‌های اساسی به جنبه‌های هنری و تجسمی کل اثر وارد آورده‌اند چنان‌که در برخی آثار وحدت و هماهنگی فرم ها و رنگ ها وریتم را بهم ریخته‌اند. نقاشی ناب و آبستره‌ای که در انواع خوشنویسی و از همه مهمتر نقاشی ناب ایرانی که در نستعلیق نهفته است سزاوار قربانی شدن در قربانگاه الفاظ نیست.

هر خوشنویسی که در عرصه هنرهای تجسمی گام می‌نهد ناگزیر است که در مواردی خوانایی متن را قربانی بیان بصری و نقاشی ناب مستتر در فرم‌های خوشنویسی کند و گرنه هنرش و خود قربانی متن خواهد شد که به نظر می‌رسد نقاشیان خواه خودآگاهانه و خواه ناخودآگاهانه (که معتقدم این مهم به صورت آگاهانه رخ داده‌است) از این قله به سلامت عبور کرده و دچار شیفتگی متن نشده است.

نقاشیان در آثارش با تلفیق نی و نقاشی‌خط هم به مولانا فادار مانده و هم به هنرهای تجسمی. البته همه این محاسن در یک کفه ترازویی است که کفه دیگری هم دارد که آن مشکلات آثار اوست.

در دنیای امروز همیشه بخش عمده‌ای از یک اثر تجسمی را رنگ‌امیزی آن تشکیل می‌دهد که متاسفانه نقاشیان رد برخی کارهایش به ترکیب‌بندی کاملی از رنگ و فضا دست نیافته است. برخی کارهایش به سمت آثار عین الله صادق زاده کشیده شده‌است و استفاده‌اش از فام قیر تداعی‌کننده این نکته در ذهن حرفه‌ای هنرهای تجسمی است که چرا باید هنرمندی که در خلق اثر نوآورانه کار کرده اثری را خلق کند که شائبه تقلید را بوجود بیاورد.

البته قصدم این نیست که بگویم نقاشیان تقلید را در دستور کار خود قرار داده‌است، به هرحال او نیز از آثار دیگران تاثیر می‌گیرد ولی شاید به خاطر ناب بودن آثارش کمی انتظار از او بالا رفته باشد.



15 اثر به نمایش در آمده در نمایشگاه نیستان تا 12 اسفندماه، همه روزه غیر از سه‌شنبه‌ها از ساعت 16 تا 20 در معرض دید هنر دوستان خواهد بود.