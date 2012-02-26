خاطرات تکان دهنده یکی از نویسندگان روس دوره استالین به ایران آمد

به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه کتاب حدوداً 260 صفحه‌ای «خاطرات مسکو» که عنوان فرعی آن «عشق ناخواسته» است، اخیراً توسط احسان لامع به پایان رسیده و به زودی برای ارائه به ارشاد جهت اخذ مجوز، تحویل انتشارات کتاب پارسه خواهد شد.

در مقدمه این کتاب که مترجم در اختیار مهر قرار داده، آمده است: «شرایط بسیار سخت زندگی، وقوع جنگ جهانی دوم، افشای شخصیت‌های واقعی اهل قلم و زندگی خصوصی آنها، آگاهی از نحوه اداره کشور (روسیه) توسط استالین و برخورد مستبدانه با جامعه هنرمندان و شاعران و سرکوب مخالفین به وضوح در این اثر منعکس شده است».

کتاب «خاطرات مسکو» چهره متفاوتی از آنا آخماتوا و اوسیپ ماندلشتام و سایر شاعران و هنرمندان مطرح روسیه در زمان خفقان استالینی نشان می‌دهد و بسیاری از خواندن این کتاب و خاطرات تکان دهنده اِما گرشتین و مصائبی که بر چهره‌های ادبی مطرح آن روز روسیه رفته، دچار حیرت و شوکه شده‌اند.

روی جلد نسخه انگلیسی کتاب «خاطرات مسکو»

این پژوهشگر ادبیات روسیه و عضو اتحادیه ادبای این کشور 25 نوامبر 1903 در شهر دینابورگ روسیه به دنیا آمد و 10 سال پیش در شرایطی که حتی بسیاری از نویسندگان سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را هم به چشم دید، در سال 2002 و در سن 99 سالگی درگذشت.

اِما گرشتین که دومین فرزند خانواده بود، بعد از انقلاب اکتبر وارد دانشگاه مسکو شد و به تحصیل در رشته زبان و ادبیات روسی پرداخت و در سال 1025 از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شد.

او سال‌ها با آخماتوا و ماندلشتام رابطه بسیار نزدیکی داشته و رویدادها و شرایط زندگی شاعران، نویسندگان و هنرمندان را در دوره استالین به خصوص دهه 30 و 40 میلادی در کتابش بازگو می‌کند.

هنگامی که این کتاب منتشر شد، عده‌ای اِما گرشتین را تحسین کردند و بسیاری دیگر دشنامش دادند و او را آدمی بدجنس و پلید خواندند.

کتاب «خاطرات مسکو» با عنوان فرعی «عشق ناخواسته» به قلم اما گرشتین و با ترجمه احسان لامع در آینده نزدیک منتشر می‌شود.