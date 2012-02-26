به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه دبیرخانه هیأت موسس دانشگاه آزاد در واکنش به اطلاعیه وزارت علوم که از سوی این دبیرخانه ارسال شده به این شرح است: "در پاسخ به اطلاعیه مورّخ 7/10/1390 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که در آن رسانه منتشر شده است، جوابیه زیر برای جلوگیری از تشویش افکار عمومی ایفاد می‌شود. خواهشمند است طبق قانون نسبت به انتشار آن اقدام فرمایید.

دبیرخانه هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی

در پاسخ به بند 1 اطلاعیه وزارت علوم، بر خلاف ادعای این وزارت که به استناد مفاد ماده 9 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی، هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی را از اعمال حق قانونی خود مبنی بر نظارت بر تصمیمات هیأت امناء منع کرده است، تأکید می کند که براساس ادله محکم و غیرقابل انکار زیر هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بالاترین رکن این دانشگاه حق اعمال نظارت و اظهارنظر بر تمام فعالیت‌ها و تصمیمات و امور دانشگاه را دارد:

1- به استناد بند (ج) ماده 9 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی " نظارت مستمر بر فعالیت‌های دانشگاه در جهت نیل به اهداف تعیین شده موضوع ماده 1 و ارائه گزارش سالیانه از نظارت و بازرسی خود به شورای عالی انقلاب فرهنگی" از وظایف و اختیارات اصلی، احصایی و انحصاری هیأت مؤسس بوده و این هیأت حق نظارت و بازرسی بر تمام ارکان و فعالیت‌های دانشگاه، از جمله حق نظارت و بازرسی بر تمام مراحل تشکیل و تصمیمات هیأت امنا را داشته و این حق کاملاً قانونی و بدون هرگونه خدشه است.

2- براساس ماده 1 اساسنامه جدید دانشگاه، این دانشگاه به استناد " آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی" تأسیس شده، بنابراین محتوا و مواد مندرج در این آئین‌نامه مراعات شود. به همین مناسبت در بند 1 ماده 3 این آیین‌نامه " تدوین اساسنامه دانشگاه " و همچنین در بند 5 همین ماده " نظارت بر تمام فعالیت‌های دانشگاه " بر عهده هیأت مؤسس دانشگاه گذاشته شده، بنابراین این هیأت حق نظارت و اعلام نظرات خود بر تمام ارکان و فعالیت‌های دانشگاه از جمله تصمیمات هیأت امناء را خواهد داشت و اصولاً از نظر حقوقی، امر نظارت هیأت مؤسس دانشگاه جزء وظایف ذاتی این هیئت است.

3- با توجه به تبصره 1 ماده 11 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی، تشکیل جلسات فوق‌العاده هیأت امنا می‌تواند به پیشنهاد سه نفر از اعضا جلسه صورت پذیرد. از آنجایی که به استناد بند 2 ماده 10 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی سه نفر از اعضا هیأت مؤسس، عضو هیأت امنا نیز هستند، بنابراین پیشنهاد تشکیل جلسه فوق‌العاده هیأت امنا که در اطلاعیه هیأت مؤسس به آن اشاره شده، کاملاً قانونی است.

4- دعوت مورخ 10/12/90 برای تشکیل هیئت امناء پس از وصول نامه مورخ 29/11/90 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت که مصوبه مورخ 25/11/90 آن شورا را به ریاست هیأت امنا دانشگاه اعلام کرده و در بند 1 آن تصریح به تشکیل مجدد هیأت امنا شده و به همین مناسبت دعوت‌نامه تشکیل جلسه هیأت امنا مورخ چهارشنبه 10/12/90 برای همه اعضای هیأت امنا ارسال شده است.

به استناد ماده 5 اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی، این دانشگاه غیر خصوصی و غیر دولتی است و به استناد اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید از هرگونه عملی که شائبه دولتی بودن دانشگاه آزاد اسلامی را به اذهان متبادر کند پرهیز شود، ضمن اینکه مفاد ماده 6 اساسنامه دانشگاه صراحت دارد که این دانشگاه تابع ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

در پایان تأکید می‌شود که بنای ریاست هیأت مؤسس و هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی رعایت قوانین و مقررات بوده و اقدامات مذکور در چارچوب اساسنامه و مقررات قانونی انجام شده است."