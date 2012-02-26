65هکتار بافت فرسوده در شهر "گهرو" وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود عیدی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه امور زیربنایی شهر گهرو اظهار داشت: جمع اراضی کشاورزی در داخل محدوده شهر گهرو 19،7 هکتار است.

وی تصریح کرد: 9هزار و 256 متر زمین های مسکونی در این محدوده وجود دارد، هفت هزار و 500 متر ورودی این شهر است ،شش هزار و 600 متر اداره انتظامات، شش هزار و 632 متر اداری، چهار هزار متر فرهنگی، دو هزار و 74 متر تفریحی، 15 هزار مسکونی و خدماتی است و تنها 11،9 هکتار مربوط به باغ و کشاورزی است.

عیدی ادامه داد: پیشنهاد داده می شود 13،5 هکتار جهت مسکن مهر به شهر گهرو داده شود.

وی با اشاره به اینکه 96 درصد ساختمان ها یک طبقه ساخته شده، عنوان کرد: تراکم در مسکن مهر این شهر بالاست.

عیدی اذعان داشت: 40 درصد از زمینهای این شهر امکان تفکیک در آن وجود ندارد.

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه زمین های بالای 500 متر در این شهر امکان تفکیک آنها وجود دارد، بیان داشت: عده ای از شهروندان این شهر حاضر به تفکیک زمینهای خود نیستند.

عیدی افزود: هفت اثر تاریخی در محدوده حریم این شهر وجود دارد.

معاون عمرانی استاندار چهار محال و بختیاری با اشاره به اینکه سه هزار و 790 متر باغ مسکونی در این شهر وجود دارد، تاکید کرد: شهر گهرو بهتر است باغ شهر بماند وپلاک ها بزرگ ترو حداکثر دو طبقه باشد.

عیدی افزود: ‌یک چهارم از زمینهای مسکن مهر این شهر از کاربری مسکونی تصویب شده است.