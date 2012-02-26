آمریکا نگران توانایی ایران است/ فشارها بر اوباما ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "پتی کولهین" (Patty Culhane ) خبرنگار شبکه الجزیره از واشنگتن در ابتدای گزارش خود به اختلافات رژیم صهیونیستی و آمریکا در خصوص ایران و اظهارات اخیر سناتور "جان مک کین" در این باره اشاره می کند و می گوید: گروهی از سناتورهای آمریکایی عمدتاً جمهوریخواه از باراک اوباما خواسته اند تا مواضع سخت گیرانه‎تری در برابر ایران و موضوع هسته ای این کشور اتخاذ کند.

در ادامه این گزارش آمده است: بیش از یک سوم از سناتورها از قطعنامه ای غیر الزام آور پشتیبانی کرده‏‏‎اند. در قطعنامه فوق مدعی شده‏‏‏‎اند که ایران تهدیدی محسوب می‏شود. آنها از اوباما خواسته‎اند بار دیگر تعهد آمریکا را برای ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای اعلام کند.

در این گزارش خبرنگار این شبکه به متن قطعنامه غیر الزام‌آور اشاره می کند و می نویسد: در این قطعنامه از باراک اوباما خواسته شده است تا در برابر توانایی هسته ای ایران موضع سخت تری را بگیرد.

کولهین می گوید: در این قطعنامه از کلمه "توانایی" (Capabiility) سخن به میان آمده نه از واژه "هدف"، زیرا که دولت اوباما می گوید که هیچ دلیلی وجود ندارد نشان دهد که ایران خواستار ساختن بمب هست.

وی می افزاید: قطعنامه به این اشاره دارد که مهم نیست ایران چه می خواهد انجام دهد بلکه آنچه که اهمیت دارد این است که ایران چه کار می تواند انجام دهد.

در ادامه گزارش آمده است: تاکنون دولت اوباما با اعلام جملاتی شبیه اینکه "حمله از سوی اسرائیلی یک ایده بد است، دیپلماسی همچنان مؤثر است و ایران درحال حاضر یک تهدید فوری نیست"از اقدام علیه ایران خودداری کرده اما برخی ازاعضای کنگره با حمایت از این قطعنامه غیر الزام آور نشان داده اند که هنوز نگران هستند.