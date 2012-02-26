364 تن گوشت قرمز و سفید در خراسان جنوبی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی اشراقی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بیرجند اظهارداشت: 364 تن گوشت سفید و قرمز در استان ذخیره سازی شده که همزمان با گشایش نمایشگاه های فروش بهاره توزع آن آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه این اقدام برای کنترل و تنظیم بازار شب عید انجام می شود، ادامه داد: این گوشت ها با قیمت مصوب توزیع خواهد شد و در صورت نیاز بیشتر بازار این میزان نیز افزایش خواهد یافت.

وی همچنین از ذخیزه سازی 168 تن برنج برای ایام پایانی سال در استان خبر داد و گفت: همچنین 252 تن روغن و 252 تن شکر نیز آماده توزیع است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه فروش بهاره در بیرجند از روز 13 تا 19 اسفند دایر می شود، گفت: این نمایشگاه ها در سرایان از هفتم تا 11، نهبندان از 14 تا 24، فردوس از 15 تا 25، قاین از 13 تا 23 و سربیشه از 20 تا 25 اسفند دایر خواهد شد.

این مسئول از انجام 94 هزار و 400 بازرس از اصناف و واحد های اقتصادی استان از ابتدای امسال خبر داد و بیان داشت: در این راستا یک هزار و 755 پرونده به ارزش ریالی 67 میلیارد و 633 میلیون ریال تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

وی با بیان اینکه از ابتدای امسال بیش از 3 هزار تماس تلفنی با سامانه 124 سازمان برقرار شده است، اظهارکرد: از این تعداد تماس دو هزار و 600 مورد قابل پیگیری بوده است.

اشراقی گفت: در این زمینه نیز 370 پرونده تخلف تشکیل و به مقامات قضائی ارجاع شده است.