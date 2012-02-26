توانمندی نخبگان خراسان جنوبی در اتاقهای فکر استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته اسدزاده پیش از ظهر یکشبنه در کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی وخانواده استان، با اشاره به اینکه تنها دارندگان مدارک بالای دانشگاهی نباید به عنوان نخبه شناخته شوند، اظهار داشت: افراد شاخص و خلاق در حوزه های مختلف که دارای تجارب ویژه ای هستند نیز می توانند در اتاق فکرهای استان شرکت کنند.

وی با تاکید براینکه تعدادی از نخبگان استان برای کارگروه های تخصصی باید شناسایی و حق الزحمه ای برای آنها تعیین شود، تصریح کرد: با توجه به مشکلات و آسیبهای متعدد در جامعه افراد صاحب اندیشه در حوزه های مربوطه می توانند به صورت تخصصی طرح ارائه دهند.

اسدزاده در ادامه بر برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه سمنهای استان تاکید کرد و گفت: برگزاری گردهمایی و همایش های ویژه سمن ها، تبیین نقش سمن های فعال و غیر فعال و کم تحرک و برگزاری کارگاه های نحوه جلب مشارکت های مسئولان ویژه سمن ها از موضوعات مهم در راستای ساماندهی سمن ها است.

وی با تاکید بر اینکه سمنها پس از اخذ مجوز نیابد رها شده بلکه باید حمایت و تقویت شوند، تاکید کرد: در این راستا باید به مشکلات این موسسات مردمی رسیدگی و رفع مشکلات آنها در دستور کار قرار گیرد.

اسدزاده با اشاره به اینکه مقوله استاندارد سازی سمن ها در دستور کار دفتر امور اجتماعی استان قرار گرفته است، افزود: در این راستا تدوین شیوه نامه ها و دستورالعمل هایی برای سمن ها تعریف شده که منجر به تشکیل چندین اتقاق فکر در استان شده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری خراسان جنوبی از انجام 80 درصد عملیات استاندارد سازی سمن ها در استان خبر داد و گفت: براساس شیوه نامه ابلاغ شده از سوی وزارت کشور 11 محور برای مشارکت دستگاه ها طراحی شده که باید بر این اساس مجوزها از سوی دستگاه ها صادر شود.