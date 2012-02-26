به گزارش خبرنگار مهر، حمید مکارم شیرازی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در حال حاضر کشور ما در اوج تحریم ها و فشارهای بین المللی قرار دارد و آن چه می تواند بار این فشارها را بسیار سبک کند، حضور حداکثری مردم در انتخابات است.



وی تصریح کرد: با یک حضور حداکثری ما می توانیم در این جنگ سیاسی و اقتصادی، برگ برنده را از آن خود کنیم و این معادله را به هم بزنیم.



حضور در انتخابات بیانگر مشروعیت بخشی به نظام است



رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان قم با اشاره به این که این انتخابات به شدت زیر ذره بین است تا ببینند مردم ما چقدر به مشروعیت نظام خود معتقد هستند، یادآور شد: نفس حضور در انتخابات جدای از این که به چه کسی رای می دهیم، بیانگر مشروعیت بخشی به نظام است.



وی در ادامه بیان داشت: شاید کم برهه ای داشته باشیم که نگاه های دیگر مردم جهان، این طور به نحوه حضور مردم ایران در پای صندوق های رای معطوف شده باشد.



مکارم شیرازی یادآور شد: مردم ما بارها نشان داده اند هر جا در مقابل دشمن قرار می گیرند، مسائل حزبی و اختلاف نظرهای داخلی را فراموش می کنند و همه در یک جبهه واحد علیه دشمنان می جنگند.



وی با بیان این که بنده به تیزهوشی و تیزبینی مردم ایمان دارم، تصریح کرد: مردم ما به خوبی احساس می کنند که در چه شرایط جهانی قرار داریم.



ما با حضور خود در انتخابات می توانیم دشمن را منزوی کنیم



رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در قم اظهار داشت: دشمن به دنبال منزوی کردن ماست اما ما با حضور و هم بستگی خود در انتخابات می توانیم آنان را منزوی کنیم.

