نصرت الله جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر به چگونگی روند انتخاب اعضای کمیته‎های فیبا آسیا اشاره کرد و اظهار داشت: کشورهای عضو کنفدراسیون بسکتبال آسیا (فیبا آسیا) گزینه‎های پیشنهادی خود را برای عضویت در کمیته‏های مختلف معرفی می‎کنند و پس از آن بر اساس گزینه‎های معرفی شده اعضای کمیته‎ها انتخاب و معرفی می‎شوند.

وی با تاکید بر اینکه پس از 12 سال نامش از ترکیب کمیته فنی فیبا آسیا حذف شده است، یادآور شد: به هر حال باید نام من از طرف فدراسیون بسکتبال ایران اعلام می‎شد تا می‎توانستم حضورم را در این کمیته ادامه دهم. شاید هم حضورم در کمیته فنی آسیا به صلاح بسکتبال ایران نبود و به همین دلیل نمی‎خواستند به این حضور ادامه دهم.

ناظر ایرانی فدراسیون جهانی بسکتبال تصریح کرد: همیشه تلاشم در جهت مثبت و مفید بودن برای بسکتبال کشورم بوده است اما در مورد اینکه چرا و به چه دلیل برای عضویت دوباره در کمیته فنی پیشنهاد نشدم، نظری ندارم چون من نباید در این مورد حرفی بزنم. چرایی این موضوع را از کسانی بپرسید که در بسکتبال ایران صاحب اختیار هستند.

وی که به عنوان ناظر در بازی‎های آسیایی گوانگجو حضور داشت، خاطرنشان کرد: در هر صورت دیگر نه در غرب آسیا جایی دارم و نه در آسیا؛ همین روزهاست که به خاطر 25 دلار از فهرست ناظران فدراسیون جهانی هم حذف شوم چون برای بقا در این فهرست از طرف فدراسیون باید این مبلغ به حساب فیبا واریز شود اما فدراسیون ایران این کار را انجام نمی‌دهد.

وی که دو ماه پیش هم به عنوان ناظر به مسابقات جوانان دختر آسیا (چین) دعوت شد اما فدراسیون با آن مخالفت کرد، تاکیدکرد: برای اینکه 25 دلار را خودم پرداخت کنم هیچ مشکلی ندارم اما موضوع اینجاست که این مبلغ باید از حساب فدراسیون واریز شود اما در انجام آن کوتاهی می‌شود. شاید هم واقعا نمی‎خواهند من در فهرست ناظران جهانی ماندگار باشم.