سوء استفاده قطر از نام قدس برای فریب افکارعمومی

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه العرب اونلاین با اشاره به اقدام فریبکارانه قطر در میزبانی کنفرانس دفاع از قدس آورده است : شیخ حمد بن خلیفه امیر قطر از شرکت کنندگان در نشست بین المللی درباره قدس خواست که موضوع بیت المقدس را به شورای امنیت بکشانند.

این پایگاه به نقل از امیر قطرآورده است : ما خواستار این هستیم تا مسئله قدس و تجاوزات اسرائیل به این شهر به شورای امنیت برود تا در آنجا کمیته ویژه‌ای تشکیل شود و این کمیته همه اقدامات اسرائیل در یهودی ‌سازی قدس را بررسی کند.

پایگاه مذکور در ادامه بیان کرد: با توجه به نبود ابزار عملی لازم و محدود بودن گزینه های دفاع از بیت المقدس به نظر می رسد که این نشست اقدامی صوری باشد.

این پایگاه می افزاید: بعید است که این نشست بتواند اقدامی خاصی برای بیت المقدس انجام دهد و برخی برگزاری آن را سرپوشی بر اتهامات علیه این کشور می دانند.

پایگاه مذکور نوشت: برخی برگزاری این نشست را واکنشی به اتهاماتی می دانند که علیه قطر درباره بی توجهی به جنایات اسرائیل و موضوع فلسطین دارد.

این پایگاه می افزاید: برخی معتقدند که قطر توجهی به موضوع فلسطین ندارد و بیشتر تمرکز خود را بر روی مسائل کشورهای عربی به ویژه سوریه و کشاندن آن به شورای امنیت می دانند.

پایگاه فوق بیان کرد: دوحه به خوبی می داند که طرح موضوع قدس در شورای امنیت ره به جایی نخواهد برد، زیرا وتوی آمریکا انتظار آن را می کشد و فقط می خواهد خود را از اتهامات وارده تبرئه کند.