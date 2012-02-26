طرح بیمه مسافران نوروزی در اماکن تاریخی فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان فارس ازاجرای طرح بیمه مسافران نوروزی در اماکن تاریخی، فرهنگی خبر داد.

فریدون فعالی گفت: امسال این طرح برای نخستین بار با همکاری شرکت بیمه، دراماکن زیر نظر میراث فرهنگی فارس اجرا میشود که مذاکرات مقدماتی طرح انجام شده و تا هفته آینده قطعی خواهد شد.

دبیر ستاد دائمی تسهیلات سفرهای فارس همچنین از نمایش تیزر 40 ثانیه ای معرفی جاذبه های گردشگری، تاریخی، طبیعی و مذهبی فارس در صدا و سیمای مرکز چند استان خبر داد.

فعالی اظهار داشت: یکی از برنامه های ستاد تسهیلات سفرهای فارس موضوع اطلاع رسانی و جذب گردشگران نوروزی است که امسال با تمهیدات مختلف به موضوع اطلاع رسانی مناسب به گردشگران پرداخته می شود.

فعالی افزود: در همین راستا تیزر تبلیغاتی 40 ثانیه ای معرفی جاذبه ها در حال ساخت است که در صورت تأمین اعتبار لازم از طریق برخی شبکه های سراسری و یا استانی پخش خواهد شد.

وی افزود: در راستای اطلاع رسانی مناسب همچنین اقلام تبلیغاتی، کتابچه، بروشور و نقشه در دست تهیه و چاپ است که در این اقلام تمام اطلاعات مورد نیاز گردشگران درج شده وبه رایگان در مبادی ورودی استان در اختیار گردشگران قرار داده می شود.

این مسئول همچنین از استقرار راهنمایان در اماکن تاریخی شاخص تحت پوشش این سازمان که مورد بازدید مسافران هستند خبر داد و گفت: امسال با اجرای طرح استقرار راهنمایان با همکاری انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان 3800 شیفت کاری برای راهنمایان تعریف شده که اطلاع رسانی مناسبی به گردشگران خواهیم داشت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس همچنین از دیگر طرح ها که نخستین بار در فارس و یا شاید کشور اجرا خواهد شد به طرح استقرار تاکسیهای گردشگری در اماکن شاخص تاریخی چون تخت جمشید، حافظیه و سعدیه اشاره کرد و گفت: این طرح امسال برای نخستین بار به صورت آزمایشی و برای رفاه حال عموم مسافران و گردشگران اجرا خواهد شد.

وی گفت: هشتمین جلسه ستاد تسهیلات سفرهای استان نیز با حضور استاندار فارس تشکیل شد و تمام دستگاه های عضو ستاد ومعاونتها برنامه های خود را اعلام کرده اند که خوشبختانه شاهد آمادگی کامل همه نهادها برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی هستند.

فعالی افزود : با تاکید استاندارکمپینگها ومحل های استقرار با امکانات لازم در اختیار مسافران قرار می گیرد و امسال اجازه نصب چادر در سطح شهر داده نخواهد شد وشاهد چهره پاکیزه ای از شهر شیراز در ایام نوروز خواهیم بود.

راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی جشنواره کاریکاتور

پایگاه اینترنتی نخستین جشنواره استانی کاریکاتور با موضوع حمایت از مصرف کالای ایرانی در شیراز راه اندازی شد.

این پایگاه با هدف اطلاع رسانی به علاقه مندان شرکت در این جشنواره و توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس راه اندازی شده است.

علاقه مندان به شرکت در این جشنواره می تواننداز طریق مراجعه به این پایگاه به آدرسfarsfestival.ir/kala از امکاناتی مانند دریافت فراخوان و اطلاع از آخرین تغییرات در جشنواره بهره مند شوند.

متقاضیان شرکت در این جشنوراه می توانند حداکثر اصل پنج اثر خود را با تکنیک و شیوه اجرای آزاد و در ابعاد حداقلA4 و حداکثرA3 ارائه و آثاری که به صورت دیجیتال اجرا شده، باید علاوه بر ارسال از طریق اینترنت، در اندازهA4 چاپ ، به امضای هنرمند رسیده و فایل آن بر رویCD با فرمت(TIF )یاJPG و 300DPI به نشانی شیراز، چهارراه حافظیه ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ، امور هنری (تلفن:2284244) ارسال شود.

نخستین جشنواره کاریکاتور با موضوع حمایت از مصرف کالای ایرانی در استان فارس با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و با مشارکت کمیته فرهنگی و تبلیغات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس برگزار می شود و به برگزیدگان این جشنواره جوایز نفیس نقدی اهدا خواهد شد.

تاکید بر ترویج مصرف کالای ایرانی توسط هنرمندان کاریکاتوریست

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: هنرمندان کاریکاتوریست فارس به ترویج مصرف کالای ایرانی کمک کنند.

محمود عالیشوندی در آیین رونمایی از پایگاه اطلاع رسانی نخستین جشنواره استانی با موضوع حمایت از مصرف کالای ایرانی در شیراز ضمن بیان این مطلب گفت: ضرورت توجه به کاربردی شدن هنر در حال حاضر یک اصل مهم در برگزاری جشنواره های مختلف است.

وی افزود : هنرمند، هنرمند شده تا با دستان توانا و ایده های بکر، هر آنچه که در ذهن و فکرش نقش می بندد بیافریند و طبیعت هنر و هنردوست ایجاب می کند تا بعد از خلق اثرش آن را در معرض دید عموم قرار دهدکه در این صورت این هنر کاربردی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه کاریکاتور نیز یکی از همین هنرهای کاربردی است که طی تاریخ قریب به صدساله اش در ایران، همواره زبان و بیانی گزنده، افشاگرانه و طنزآمیز برای طرح مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته، گفت: این هنر لاجرم باید بر محملی بنشیند که هر روزه و در همه جا دیده شودکه یکی از این این محمل های ارزشمند جشنواره ها هستند.

عالیشوندی اذعان داشت: کاریکاتور ایران به ویژه در مطبوعات پس از رویداد پیروزمندانه انقلاب اسلامی، نقشی والا و بالا داشته و هنرمندان این رشته توانسته اند به خوبی از انقلاب اسلامی حمایت کنند.

این مقام فرهنگی گفت: حمایت از خرید و مصرف کالاهای ایرانی در حال حاضر نیز نیازمند حمایت همه هنرمندان جامعه و است که به همین دلیل جشنواره ای با موضوع کاریکاتور در این زمینه طراحی شده و امیدواریم هنرمندان کاریکاتوریست فارس با حضور در آن به ترویج مصرف کالای ایرانی کمک کنند.

وی دراین باره گفت: درکاریکاتور برخی ضعف های بزرگ نمایش داده می شود که با توجه به این مهم این هنر میتواند خطرات و ضعفهای کالاهای قاچاق را به خوبی در معرض دید مخاطب قرار دهد.

نخستین جشنواره کاریکاتور با موضوع حمایت از مصرف کالای ایرانی در استان فارس با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و با مشارکت کمیته فرهنگی و تبلیغات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس برگزار می شود و به برگزیدگان این جشنواره جوایز نفیس نقدی اهدا خواهد شد.