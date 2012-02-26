کاندیداها برای جذب حداکثری مردم در پای صندوقهای رای تلاش کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فرمانداری صحنه گفت: نامزدهای نمایندگی مجلس و طرفداران آنها در جریان فعالیتهای تبلیغاتی خود ضمن رعایت اخلاق برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات تلاش کنند.

سید موسی موسوی فرد در نشست مسئولان ستاد تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی شهرستان صحنه افزود: کاندیداها و طرفداران آنها باید با ایجاد فضای سالم و رقابتی در شهر، از هرگونه اقدام تنش زا و جنجال آفرین در سطح جامعه دوری کنند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: شرکت کنندگان در انتخابات و داوطلبان باید منویات گهربار و نورانی مقام معظم رهبری را نصب العین قرار داده تا شاهد عمل به اخلاق و یک حماسه ماندگار در دهه پیشرفت و عدالت باشیم.

معاون فرمانداری صحنه با بیان اینکه اصلی ترین محور تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی باید جذب حداکثری مردم برای حضور در پای صندوق های رای باشد، افزود: پرهیز از صرف هزینه های گزاف، حاکم کردن اخلاق و ارزشها در تبلیغات، پرهیز از حرکات غیراخلاقی، عدم استفاده از شیوه های نادرست و پرهیز از وعده های غیرعملی را از جمله محورهای مورد توجه افراد در تبلیغات عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه رقابت کاندیداها باید به دور از تخریب یکدیگر باشد، گفت: تلاش برای بسترسازی و ایجاد فضای لازم به منظور جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را باید به عنوان یک تکلیف اعتقادی، اسلامی و میهنی مورد توجه جدی قرار دهیم.

رئیس کمیته امنیت انتخابات صحنه، وحدت، انسجام و همدلی را رمز پیشرفت میهن اسلامی خواند و افزود: وقتی رقابت از مسیر سلامت خارج شود به جای تاثیر مثبت نتیجه منفی برجای می گذارد و در روحیه مردم و رویه وحدت و انسجام ملی آسیب خدشه وارد می کند بنابراین داشتن رقابتی سالم و رعایت قانون توقع زیادی از داوطلبین نیست.

استحکام نظام اسلامی با گسترش تفکر بسیجی در جامعه امکان پذیر است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سرپل ذهاب گفت: استحکام نظام اسلامی با گسترش تفکر بسیجی امکان پذیر است و اگر این تفکر در جامعه گسترش یابد به هیچ عنوان دشمن نمی تواند ضربه ای به کشورمان وارد کند.

سرهنگ پاسدار مسعود قنبری در جمع بسیجیان کانون بسیج مهندسین این شهرستان افزود: بسیج بهترین بستر برای افکار، عقاید و بصیرت دهی به اقشار مختلف مردم است.

وی تصریح کرد: سازمان بسیج مهندسین برای دفاع از کشور در جنگ نرم و مقابله با تهدیدات در حوزه سایبری تشکیل شده و می تواند نقش بسزایی در حضور پررنگ ایران در جوامع جهانی برای مدیریت شبکه اینترنت داشته باشد.

سرهنگ قنبری گفت: کانون بسیج مهندسین به نوعی کانون تمرکز نخبگان است که در تولید محتوا می تواند در فضای امروز کمک شایانی به جامعه کند چرا که امروز بسیج با حضور در میادین مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بدنبال مقابله با استکبار جهانی است.

وی افزود: ایران همواره آماج حملات سایبری قرار دارد و به دلیل پیشرفت های فناورانه در نفوذ و تخریب سایت ها، همیشه در معرض تهدید هستیم در این میان از مهندسین بسیجی انتظار می رود در این بخش نیز به یاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بشتابند.

برگزاری همایش آموزشی و توجیهی مجریان انتخابات گیلانغرب

همایش آموزشی و توجیهی مجریان و دست اندرکاران انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان گیلانغرب در سرسرای تربیت این شهرستان برگزار شد.

فرماندار گیلانغرب در این همایش گفت: همه گروههای معاند با نظام و ملت ایران دست به دست هم داده اند تا انتخابات را با تهدید و تحریم، خدشه دار جلوه دهند، پس می طلبد با بهره گیری از تعالیم اسلام به سمت راه هدایت برویم و امانتی را که دست ماست به درستی از آن محافظت کنیم.

اردشیر رستمی با تاکید بر رعایت قانون از سوی همگان به خصوص مجریان انتخابات در شعب اخذ رای، اظهار داشت: هرگز تکلیف شرعی و قانونی خود را به خاطر کسی زیرسئوال نبرید و به وظایفتان براساس قانون بدرستی عمل کنید.

وی با بیان اینکه بار مسوولیتی که بر عهده دارید باید با شایستگی به سر منزل مقصود برسانید، تصریح کرد: امنیت انتخابات مهمترین رکن و مولفه اول بشمار می رود که برای این مهم تمهیدات لازم در این شهرستان اتخاذ شده و مشکلی وجود ندارد.

اعزام دومین کاروان دختران دانش آموز سرپل ذهاب به مناطق عملیاتی جنوب کشور

دومین کاروان دختران دانش آموز مدارس مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب متشکل از 150 نفر از دانش آموزان کلاس دوم دبیرستان روز یکشنبه عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سرپل ذهاب در مراسم اعزام این دانش آموزان با بیان اینکه این دومین کاروان راهیان نور دختران دانش آموز است که به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شود، گفت: ماه گذشته اولین کاروان راهیان نور شامل 500 نفر از دختران دانش آموز به این مناطق اعزام شده بودند.

سرهنگ مسعود قنبری هدف از اعزام دانش آموزان به مناق عملیاتی را آشنایی با فرهنگ شهادت و جبهه و جنگ و انتقال آن به دیگر دانش آموزان برای نهادینه کردن این فرهنگ در جامعه و پیشرفت و اعتلای ایران اسلامی عنوان کرد.