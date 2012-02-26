حفاریهای صهیونیستها خطر جدی برای مسجدالاقصی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این درخواست کمیته اسلامی مسیحی حمایت از قدس و اماکن مقدس در پی افزایش تلاشهای شهرک نشینان افراط گرا علیه مسجدالاقصی صورت گرفته است.

دکتر هنا عیسی دبیر این کمیته اظهار داشت که حملات صورت گرفته علیه مسجدالاقصی و تلاشهایی در راستای تسخیر آن و تلاشهای افراط گرایان صهیونیستی برای تخریب این مسجد به منظور ساخت به اصطلاح هیکل سلیمان بسیار جدی است و باید هرچه سریع تر متوقف شود.

وی افزود: مقامات اسرائیلی شبکه ای از تونلهای متعدد را زیر مسجدالاقصی ایجاد کرده اند و همچنان به حفاری های خود ادامه می دهند، مسئله ای که بنیانهای این مسجد را تحت تأثیر قرار می دهد.

این کمیته همچنین از کنفرانس بین المللی قدس که در دوحه ، قطر برگزار می شود خواست از شهر مقدس قدس و ساکنان بومی آن حمایت کند.

دبیر این کمیته از 350 شخصیت فلسطینی شرکت کننده در این همایش خواست از اجرایی شدن تمام قطعنامه هایی که در طول اجلاسهای متعدد در رابطه با فلسطین به ویژه قدس و اماکن مقدس آن تصویب شده اطمینان حاصل کنند.

