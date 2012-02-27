جنبه هنری عکسهای فضایی خورشید/ بامداد خیالی با طلوع خورشید از دریا

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز علوم مریلند در بالتیمور در نمایشگاهی با عنوان "خورشید همانند هنر" 20 تصویر رنگی با وضوح تصویر بالا را منتشر کرد که ستاره ما را از یک جنبه هنری نشان می دهند.

بعضی از این عکسها بخشهای تعاملی دارند و بعضی دیگر با الهام از آثار هنری اندی وارول و مونه ساخته شده اند.

براساس گزارش لارپوبلیکا، این نمایشگاه تا پایان ماه آوریل در بالتیمور به کار خود ادامه خواهد داد و پس از آن در سایر شهرهای آمریکا برگزار خواهد شد.

این آثار برپایه تصاویری هستند که تلسکوپ فضایی "رصدخانه دینامیک خورشیدی" (SDO) ناسا گرفته است.

بامداد خیالی با طلوع خورشید از دریا، این عکس که در نور ماوراء بنفش گرفته شده برای تداعی کردن جریان آب با یک فیلتر آبی دستکاری شده است



یک شعله منحصربفرد و عظیم خورشیدی که به 25 برابر بزرگتر از زمین است. این عکس را تلسکوپ SDO در اولین روز کار خود در کنار خورشید از ستاره گرفته است. این شعله، فواره ای از پلاسمای خورشیدی است که از "فام سپهر" (کروموسفر) برخاسته است، در منطقه تاج خورشیدی گسترده شده و با نیرویی که میدان مغناطیسی ستاره ما به آن وارد می کند تا هزاران کیلومتر در فضا سفر می کند. در این تصویر هنری شده، شعله سه بار با رنگهای مختلف تکرار شده است

این عکس که دو برابر و وارونه شده و یادآور یکی از تابلوهای مونه است یک منطقه در حال فوران (منطقه نورانی تر) را نشان می دهد که با سه طول موج نور ماوراء بنفش در رنگهای مختلف ترکیب شده است

این پردازش هنری که در آن خورشید به شکل یک پرتقال عظیم درآمده از اثر داپلر برای اندازه گیری میلیونها حرکت بسیار کوچک در سطح این ستاره استفاده کرده است

احتمالاً در طول دو هزار و 700 سالی که استونهیج در انگلیس قد برافراشته این اولین بار است که خورشید را اینگونه دیده است. اما حتی این مورد نیز، حاصل یک دستکاری هنری است

لکه های خورشیدی با دمای حدود 3 هزار و 800 درجه سانتیگراد کمی سردتر از بقیه سطح خورشید هستند و به همین دلیل تاریکتر دیده می شوند. در این تصویر، سطح خورشید به صورت دانه دار دیده می شود. هر "دانه" قله سلول همفرتی است که در حدود هزار کیلومتر قطر دارد