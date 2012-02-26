پانزدهمین جلسه ارتقای شاخصهای فرهنگی اداره کل ورزش/ صدور شناسنامه برای درختان مرکز تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در این جلسه اظهار داشت: وزارت ورزش و جوانان، اواخر اسفندماه سال جاری، مراسم تجلیل از قهرمانان سراسر کشور را برگزار خواهد کرد.

وهاب فرهمند افزود: به همین دلیل این اداره کل، مراسم تجلیل از قهرمانان استان تهران را در آستانه برگزاری رقابتهای المپیک 2012 و رهسپاری ورزشکاران تهرانی دارای سهمیه المپیک برگزار خواهد کرد.

وی بیان داشت: این مراسم، با توجه به اهمیت مراسم تجلیل و ایجاد انگیزه برای قهرمانان و ورزشکارانی که سهیمه المپیک 2012 را از استان تهران به دست آورده اند برگزار می شود.

گفتنی است در این جلسه، شاملو معاون توسعه منابع انسانی، پاشنا معاون توسعه امور ورزش، مرزوقی معاون بانوان، گچکار سرپرست معاونت جوانان، آزاد سرپرست اداره امور ورزش، پیام نظر سرپرست روابط عمومی، حسین زاده رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی، سرپرست رئیس گروه نظارت براماکن ورزشی و قاسم نژاد کارشناس بودجه حضور داشتند.

همچنین با نظر اعضا، مقرر شد تا مقدمات برگزاری این مراسم در سه ماهه اول سال 91 فراهم شود.

درختان مرکز تهران دارای شناسنامه می شوند

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه هفت از شناسنامه دار شدن تعدادی از درختان منطقه در طرح استقبال از بهار خبر داد.

مهران احمدی افزود: همزمان در طرح استقبال از بهار پیش بینی می شود بیش از شش هزار اصله درخت در سطح معابر اصلی - فرعی منطقه توسط نواحی پنجگانه کاشته شود.

وی بیان داشت: با توجه به پیشنهاد قائم مقام منطقه، برای تعدادی از درختان فوق به صورت آزمایشی شناسنامه در نظر گرفته می شود و به نام یکی از شهروندان متقاضی به ثبت می رسد.

احمدی ادامه داد: این طرح در راستای ایجاد احساس مالکیت درخت برای شهروند متقاضی اجرایی می شود و فرد مالک مسئول نگهدار از درخت فوق می شود.

وی عنوان کرد: شهروندان در صورت نیاز می توانند از کارشناسان فضای سبز منطقه برای مشاوره استفاده کند تا خدمات مشاوره ای لازم به آنها ارائه شود.

این مسئول همچنین از تشکیل پنج مرکز توزیع نهال رایگان همزمان در هفته درختکاری در منطقه خبر داد و گفت: پنج مرکز از روز 15 تا 21 اسفند در سطح نواحی پنجگانه منطقه مستقر می شود.

وی اضافه کرد: این مراکز در بوستان شهید توکلی، خیابان شهید مدنی یا ناحیه یک، بوستان سپیدار، خیابان شیخی تقاطع اجاره دار یا ناحیه دو، بوستان شهید آوینی، خیابان مطهری بین ترکمنستان و شریعتی یا ناحیه سه، بوستان هلال احمر، خیابان شریعتی، تقاطع قندی یا ناحیه چهار و بوستان باغ موزه قصر، خیابان مرودشت یا ناحیه پنج مستقر می شوند.

وی افزود: در این مراکز در کنار نهال رایگان، کود حیوانی بسته بندی شده نیز در بسته های پنج کیلویی بین شهروندان توزیع می شود.

احمدی یادآور شد: پیش بینی می شود در پنج مرکز یاد شده، 84 هزار اصله درخت شانل مثمر و غیر مثمر بین شهروندان توزیع شود.

طرح هبه در شهرداری منطقه هشت برگزار می شود

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه هشت از اجرای طرح ضربتی هبه در روزهای پایانی سال در این منطقه خبر داد.

غفاررضوانی گفت: با هدف مشارکت معنوی شهروندان مبنی بر حمایت از خانواده های بی بضاعت، مرکز خدمات اجتماعی منطقه هشت، اقدام به توزیع اقلام در بین نیازمندان در قالب "طرح هبه" کرد.

وی افزود: با همکاری مرکز جامع رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری منطقه هشت وسایل بلااستفاده شهروندان از درب منزل آنان جمع آوری و پس از تعمیر و بازسازی به خانواده های کم بضاعت اهدا می شود.

این مسئول بیان داشت: امیدوارم با توجه به استقبال شهروندان از اجرای این طرح بتوان با این اقدام خداپسندانه، اندکی از مشکلات نیازمندان را کاهش داد.

وی درباره اجرای طرح شناسایی و جمع آوری متکدیان و افراد بی خانمان در شرق تهران افزود: این طرح به صورت شبانه روزی در سطح منطقه اجرا می شود.

معاون شهرداری منطقه هشت به تجهیز و راه اندازی مجدد سامانه کارگران فصلی اشاره کرد و گفت: کارگران ضمن مراجعه به این سامانه کارت شناسایی دریافت می کنند.

ضریح حضرت عبدالعظیم(ع) به گل آراسته شد

همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) زائران حرم، ضریح این حضرت را به گل آراستند.

همزمان با روز ولادت با سعادت حضرت عبدالعظیم(ع) مراسم مولودی‌ خوانی در مصلای بزرگ ری برگزار شده و عاشقان و دلدادگان اهل بیت(ع) در این روز به جشن و شادی مشغول هستند.

گفتنی است ایستگاههای صلواتی در خیابانها و معابر شهرری که از سوی مردم برپا شده اند، با شیرینی و شکلات از مردم پذیرایی می‌ کنند.

همچنین صحنهای حرم مملو از مشتاقانی است که برای تبریک ولادت حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) گردهم آمده‌اند.