اخبار کوتاه ورزشی استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، تکلیف دو تیم صعود کننده به رقابتهای مرحله نهایی والیبال زیرگروه لیگ بانوان کشور از گروه نهم رقابتهای مشخص شد.

در این رقابتها که به مدت چهار روز در سرسرای شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد، تکلیف تیمهای صعود کننده مشخص شدند.

در پایان این رقابتها و پس از انجام 10 بازی کاشان و کرمانشاه به عنوان تیمهای اول و دوم راهی مرحله بعدی مسابقات شدند.

شانس کشتی گیر کرمانشاهی برای حضور در المپیک تقویت شد

محمد قربانی برای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک 2012 لندن به اردوی تیم ملی دعوت شد.

این فرنگی کار شاخص کرمانشاهی به همراه 17 کشتی‌گیر به اردوی تیم ملی فرنگی دعوت شده است.

ششمین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در رقابت‌های گزینشی المپیک 2012 لندن طی روزهای 9 تا 22 اسفند در خانه کشتی برگزار می‌شود.

قربانی در وزن 120 کیلوگرم رقبایی چون بشیر باباجان‌زاده از مازندران و امیر قاسمی منجزی از خوزستان را در کنار خود دارد.

قربانی چندی پیش و در جریان مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو نتوانست انتظارات را بر آورده کند و به نشان برنز این رقابتها بسنده کرد.

امینی به دنبال سهمیه حضور در جام تختی است

کشتی گیر 84 کیلو گرم کرمانشاهی برای حضور در جام تختی به دنبال کسب سهمیه است.

با اعلام رسول خادم مدیر تیمهای ملی و امور فنی، مسابقات درون اردویی در بعضی وزن ها برای انتخاب کشتی گیران برگزیده به منظور شرکت در رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جایزه بزرگ جام پهلوان غلامرضا تختی برگزار می شود.

بر این اساس و در وزن 84 کیلوگرم احسان امینی در مسابقات درون اردویی حضور خواهد داشت و در دور اول نیز به مصاف حامد تاتاری خواهد رفت.

در دور دوم این رقابتها رضا بیات با برنده دور اول و در دور سوم نیز صابر امامقلی پور با برنده دور دوم مسابقه خواهد داد.

وزن کشی مسابقات مذکور روز سه شنبه 9 اسفندماه و این رقابتها روز چهارشنبه در محل خانه کشتی برگزار می شود.

تیم واترپلوی نوجوانان کرمانشاه تیم توابع تهران را شکست داد

تیم واترپلوی نوجوانان کرمانشاه در مسابقات قهرمانی کشور که در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران در جریان است، موفق شد از سد حریف خود توابع تهران بگذرد.

در دور دوم از مرحله مقدماتی مسابقات واترپلو قهرمانی نوجوانان کشور در رده سنی 12 - 11 سال تیم واترپلوی کرمانشاه به مصاف توابع تهران رفت و در یک دیدار نزدیک و تماشایی موفق شد با حساب چهار بر سه حریف خود را شکست دهد.

در سایر مسابقات انجام شده، تیم اصفهان با نتیجه شش بر یک فارس را مغلوب کرد، ارومیه با نتیجه 9 بر دو قزوین را شکست داد و تیم های خراسان رضوی و آذربایجان شرقی نیز به تساوی چهار بر چهار دست یافتند.

تیم کرمانشاه در این مرحله از مسابقات در گروه اول با تیم های تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و توابع تهران همگروه شده است.

برگزاری مسابقات والیبال زیرگروه لیگ بانوان کشور در کرمانشاه

تکلیف دو تیم صعود کننده به رقابتهای مرحله نهایی والیبال زیرگروه لیگ بانوان کشور از گروه نهم رقابتهای مشخص شد.

در این رقابتها که به مدت چهار روز در سرسرای شهید بهشتی کرمانشاه برگزار شد، تکلیف تیمهای صعود کننده مشخص شدند.

در پایان این رقابتها و پس از انجام 10 بازی کاشان و کرمانشاه به عنوان تیمهای اول و دوم راهی مرحله بعدی مسابقات شدند.

این رقابتها با حضور تیمهای کاشان، کرمانشاه، قزوین، زنجان و ملایر برگزار شد.