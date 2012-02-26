حضور پرشور مردم در انتخابات پشتوانه محکمی برای نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم جمیری ظهر یکشنبه در نشست خبری با رسانه‌ها در بوشهر اظهار داشت: برخی از قوانین کشور نیازمند اصلاح است که از جمله می توان قوانین مربوط به انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را نام برد.

وی ادامه داد: برای اینکه مجلسی قوی داشته باشیم باید ضعفهای موجود در قوانین را برطرف سازیم. انتخاب نماینده مردم در مجلس باید به گونه‌ای باشد که کسانی انتخاب شوند که صلاحیت دفاع از حقوق مردم را داشته باشند و کارآمدی لازم برای تقویت نظام را دارا باشند.

کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان حوزه بوشهر، گناوه و دیلم اضافه کرد: امیدواریم که کاندیداهای جبهه متحد اصولگرایان در میدان رقابت برای انجام خدمت و نه به دست آوردن قدرت، از دیگران پیشی بگیرند و شاهد چهار نماینده همفکر، صالح و قوی برای دفاع از حقوق مردم باشیم.

جمیری افزود: اگر به منظور رسیدن به منافع خود در این میدان تلاش می‌کنم باید تعاملات را با افراد حفظ کنم اما اگر برای منفعت نظام و مردم در عرصه هستم باید فقط به فکر خدمتگزاری به مردم باشم.

وی افزود: برخوردهای تصنعی را دوست ندارم ضمن اینکه اهل معامله با انسان‌های معامله‌گر هم نبوده و نیستم و به عنوان معلمی ساده نسبت به کم سن و سال‌ترین افراد اجرایی و غیر اجرایی تفاوتی قائل نبوده و نیستم.

جمیری به استقبال بسیار بالا از کاندیدای جبهه متحد اصولگرایی در حوزه بوشهر، گناوه و دیلم اشاره کرد و گفت: جبهه متحد می‌تواند شاهد موفقیت کاندیدایش در این انتخابات باشد.

وی ادامه داد: افرادی که صلاحیت آنها برای حضور در انتخابات تائید می‌شود و مردم آنان را انتخاب کنند، نماینده مردم هستند و در فعالیت‌های نمایندگی و رسیدگی به امور استان باید وحدت نظر داشته باشند.

کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان حوزه بوشهر، گناوه و دیلم اضافه کرد: کارآمدی نظام اسلامی برای اعتلای اسلامی و برای تابناک‌تر شدن نظام اسلامی در جهان آنقدر مهم است که جز به آن نباید فکر کنیم.

وی ادامه داد: اگر قرار است برای رفاه مردم کار کنیم کسانی که انتخاب می‌شوند با وجود سلیقه‌های مختلف سیاسی، باید بر سر منافع استان با هم به وحدت برسند.

جمیری درباره نقش آرای مردم در اداره جامعه گفت: اگر مردم با نگاه روشن همیشگی خود وارد صحنه شوند و آرا خود را به صندوقها بریزند این آرا پشتوانه محکمی برای نظام باشد و اگر انتخاب موفقی صورت گیرد، نیز باعث ترقی جامعه واستان خواهد شد.

هرگز به شکست یا پیروزی در انتخابات نمی‌اندیشم

کاندیدای جبهه متحد اصولگرایان حوزه بوشهر، گناوه و دیلم افزود: اگر با اقبال عمومی مواجه شوم زهی فرصت خدمت و اگر مقبول ولی نعمتان خود واقع نگردم در سنگر خدمت‌گزاری دیگری، از نماینده منتخب مـردم حـمایت خواهم کرد.

وی اضافه کرد: در نجابت ندای وجدان به صحنه آمده‌ام و هرگز به شکست یا پیروزی در انتخابات نمی اندیشم و تنها به اجرای وظیفه فکر می کنم.

جمیری ادامه داد: من با غم‌ها و شادی‌های این مردم آشنا هستم و بدان فکر می‌کنم. به جوانان و نوجوانان ، به کارمندان و کارگران و بازنشستگان ، به فرهنگیان و اساتید و دانشجویان و دانش آموزان، ورزشکاران و هنرمندان، به کشاورزان و صنعت‌گران و ملوانان و به جامعه بزرگوار زنان و مردان شهر و دیارمان می‌اندیشم.

وی افزود: هیچ وعده‌ای به مردم نمی‌دهم جز این وعده صریح و بی تردید که تا جان در بدن دارم و تا خون در رگ‌های من جاری است در خدمت خواسته‌های انسانی و الهی این مردم بزرگوار در سنگر مجلس شورای اسلامی باشم.