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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

برقی:

52 جایگاه سوخت خراسان جنوبی مجهز به سامانه الکترونیک شد

52 جایگاه سوخت خراسان جنوبی مجهز به سامانه الکترونیک شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر امور شعب بانک ملت در خراسان جنوبی گفت: تعداد 52 جایگاه توسط این بانک به سامانه الکترونیک کارت سوخت مجهز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی برقی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری بیرجند با اشاره به اینکه نصب این سامانه در دو جایگاه سوخت دیگر در استان در دست اجراست، اظهارداشت: ماهیانه 390 تا 430 میلیارد ریال توسط خود پردازهای این بانک عملیات مالی انجام می شود.

وی با بیان اینکه بانک ملت سه هزار و 250 دستگاه خود پرداز  در استان فعال دارد، تصریح کرد: ماهیانه 350 هزار تراکنش توسط این دستگاه ها در استان صورت می گیرد.

امام جمعه خوسف نیز در این جلسه گفت: بیداری ملتها و شکسته شدن هیبت استکبار دو ویژگی عصر حاضر است.

حجت الاسلام اسدی افزود: استکبار جهانی ریشه بدبختی های خود را ناشی از نفوذ انقلاب اسلامی در جهان می داند و به همین خاطر در صدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه دلسرد کردن مردم نسبت به انتخابات و کاهش مشارکت آنهااز برنامه های دشمنان است، بیان داشت: مردم ایران با بصیرت و آگاهی با حضور حداکثری در پای صندوق های رای در 12 اسفند ماه جواب دندان شکنی به دشمنان خواهند داد.

کد مطلب 1544267

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