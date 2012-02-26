طرح اجرای ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با اراذل و اوباش/دستگیری سارق طلا

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح ارتقاء‌ امنیت اجتماعی و مبارزه با ارازل واوباش ماموران کلانتری ۱۸قم نسبت به اجرای این طرح در حوزه استحفاظی خود اقدام کردند.



ماموران کلانتری ۱۸قم تعداد ۳نفر از ارازل و اوباش را شناسایی و نسبت به دستگیری آن‌ها اقدام کردند.



ماموران کلانتری ۱۸قم در این راستا سه نفر از ارازل و اوباش را که متهمین فراری و به جرم خرید و فروش مواد مخدر و ضرب و جرح با چاقو در ارتباط بودند را در یک عملیات پلیسی دستگیر کردند.



هر سه نفر ارازل و اوباش پس از دستگیری تحویل دادسرا شدند.



دستگیری سارق طلاجات در قم



سارقی که در خیابان باجک اقدام به سرقت النگوی دختری ۴ساله کرده بود توسط ماموران کلانتری ۱۲قم دستگیر شد.

حسب اعلام مرکز ۱۱۰مبنی بر اعلام سرقت طلاجات اطفال در خیابان باجک، ماموران کلانتری ۱۲سریعا به محل اعزام شدند.



ماموران کلانتری ۱۲پس از تحقیقات پلیسی در یک اقدام ضربتی سارق را که در منزلی در‌‌ همان حوالی مخفی شده بود دستگیر کردند.



راهکارهای محافظت از خانه



رئیس اداره آموزش و مشارکت عمومی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم در این رابطه اظهار داشت: فهرست دقیقی از لوازم منزل تهیه و نگهداری کنید، دفترچه ثبت سریال اموال که توسط ناجا و با همکاری دیگر بخش‌ها تهیه و توزیع شده است برای این کار بسیار مناسب است.



سرگرد مراد حسین جعفریان ادامه داد: از کلید‌هایتان مراقبت کنید و یدک آن‌ها را تهیه کنید و در جای امن نگهدارید و همچنین روی تمام درب‌های ورودی و خروجی به داخل منزل از پارکینگ‌ها یا زیرزمین قفل ایمنی نصب کنید و همچنین پنجره‌های زیرزمین و تمام پنجره‌هایی که هم سطح با زمین هستند را ایمن کنید.



وی افزود: ‌اطمینان حاصل کنید که درب پارکینگ یا انباری‌ها قفل باشد، بسیاری اوقات خلافکاران می‌توانند با استفاده از ابزارهایی درب پارکینگ را بشکنند و وارد شوند.



وی بیان کرد: به پنجره‌های زیر زمین و گاراژ و یا پارکینگ پرده نصب کنید و همچنین پلاک کنال بایستی در یک قسمت پر نور و روشن نصب شود تا همسایه و واحد‌های اورژانس به راحتی آن را ببینند.



وی در پایان اضافه کرد: به افراد نا‌شناس که پشت خط تلفن و یا پشت درب هستند هیچگونه اطلاعاتی ندهید و مراقب افرادی که به ظاهر آدرس یا شماره تلفن را اشتباه گرفته‌اند نیز باشید.



شهروندان از تحویل اسناد معتبر به افراد غیر قابل اعتماد ممانعت کنند



رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم از شهروندان خواست از دراختیار گذاشتن اسناد معتبر به افراد غیر قابل اعتماد جلوگیری کنند.



سرهنگ سید جعفر حسینی بیان کرد: از در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک معتبر خود نظیر شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی، اسناد و مدارک زمین و منزل، جوازساختمان، جواز کسب برای انجام امور اداری به افرادی که مورد وثوق شما نیستند خودداری کنید.



وی افزود: تحویل پول و لوازم با ارزش همچون فرش، طلا و جواهر و لوازم خانگی و برقی به افراد نا‌شناس تحت عناوین آژانس مسافربری، کارگر پست، نماینده شرکت و تعمیر کار بدون حصول اطمینان کامل خودداری کنید.



حسینی بیان کرد: در صورت برخورد با افرادی که در ازاء دریافت پول به شما وعده‌هایی از قبیل وعده کار، کارت پایان خدمت یا معافیت گذرنامه، ویزا، گواهینامه و حل مشکلات انتظامی می‌دهند جانب احتیاط را بیشتر در نظر بگیرید.



وی ادامه داد: در صورت اطمینان از نیت پلید طرف مقابل مراتب را سریعا به مرکز ۱۱۰پلیس اطلاع دهید.



رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان قم در پایان به شهروندان توصیه کرد: به منظورجلوگیری از سوء استفاده فرصت طلبان برای احراز هویت ماموران نیروی انتظامی از آنان کارت شناسایی معتبر و حکم ماموریت بخواهید.