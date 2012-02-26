جوانان و اشتغال نیازمند حمایت ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی طلایی ظهر یکشنبه در نشست خبری خود در جمع خبرنگاران اصفهانی بیان داشت: از مباحث مهمی که در کشور نیازمند بررسی و حمایت ویژه است، مسئله جوانان و اشتغال آنهاست.
وی با بیان اینکه در صورتی که با مشورت، همکاری و بررسیهای حساب شده و دقیق به مباحث مختلف بپردازیم آنها به سرانجام میرسند، گفت: طبق وظایفی که قانون برای نمایندگان مشخص کرده باید فعالیت انجام داد.
کاندیدای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مباحث فرهنگی عمدهترین مسئله و دغدغه من در جامعه مطرح میشود، ادامه داد: مسائل فرهنگی موضوعی کلان است و یک احساس نیاز و خلاء را در مدیریت فرهنگی میبینم که نیازمند توسعه و ایجاد تحول اساسی است.
وی موضوع نهاد خانواده را از دیگر دغدغههای فکری عنوان کرد و افزود: در صورتی که خانوادههای ایرانی سالم و به دور از هر گونه هنجار باشند دارای جامعهای سالم میشویم که حیات اجتماعی ما نیز در گرو همین مسئله است.
طلایی تاکید کرد: مسئله مغفول ماندن اوقات فراغت از مباحث مهم در شرایط کنونی جامعه است و ورزش، شادی و شادابی شهروندان از موارد دارای اهمیت به منظور سلامت جسم و روح محسوب میشود.
وی اقتصاد را به عنوان دومین موضوع دارای اهمیت دانست و تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر هشت هزار واحد صنعتی بزرگ و کوچک در اصفهان در حال فعالیت است و سالانه حدود یک هزار و 400 میلیارد تومان مالیات و عوارض از این صنایع به خزانه دولت وارد میشود.
این کاندیدای شهر اصفهان با اشاره به اینکه در این میان و با صرف این هزینهها چه میزان سود نصیب استان میشود جای سوال دارد که این مسئله از موارد نیازمند پیگیری است، تاکید کرد: سرمایهگذاری در شرق اصفهان به منظور توسعه و افزایش سود استان در صنعت از بایدهای مهم اصفهان در زمینه اقتصاد است.
وی افزود: در حوزه اصناف و همچنین سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی باید درصدد جذب افراد شاخص برای استان اقدام کرد.
طلایی با تاکید بر اینکه بر این اعتقاد دارم که در دوران دفاع مقدس 300 هزار راست قامت اصفهانی در مقابل ظلم و جور دشمنان متفقالقول و متحد تا آخرین قطرات خون خود ایستادگی کردند، ادامه داد: اما این در حالی است که در شرایط کنونی برای مباحث مختلف محلی، منطقهای و حتی ملی وحدت رویهای وجود ندارد و این موجب بسیاری از مشکلات و عدم موفقیتها شده است.
وی بیان داشت: بر این اعتقاد دارم که همفکری، همکاری و وحدت بین مسئولان و مدیران ما در درجات مختلف سبب شکوفایی و کسب موفقیت میشود.
این کاندیدا به مباحث سیاسی خارجی نیز اشارهای کرد و افزود: در شرایط کنونی حمایت از موج بیداری اسلامی که در کشورهای اسلامی ایجاد شده را وظیفه خود میدانم زیرا در شرایط کنونی فضای مناسبی به منظور حمایت و همراهی با این موج اسلامی ایجاد شده است.
وی تصریح کرد: حمایت از تشکلهای مردم نهاد از اولویتها و محوریت کار من است.
طلایی با بیان اینکه کاندیدای که به تخریب رقبا میپردازد در ادامه راه نمیتواند به تکالیف خویش و تعهداتی که مردم داده عمل کند، گفت: این شیوه که برای مطرح کردن خود به تخریب کاندیداهای دیگر میپردازند روشی غربی محسوب میشود و کسی که در فضای تبلیغاتی به این روش عمل کند جای علامت سوال بزرگی را در ذهنهای دیگران ایجاد کرده است.
وی اظهار داشت: رسانهها نیز باید در این راستا اقدام کرده و از افراد و سایتهای خبری و شاید کاندیداهایی که برای مطرح کردن خود دست به تخریب رقبا میزنند سوال کنند و جای فکر و تصمیم گیری را برای مردم باز بگذارند.
این عضو جبهه متحد اصولگرایان اصفهان با اشاره به اینکه همه ذهن و دغدغه من مباحث اجتماعی و فرهنگی است و در این راستا تلاش میکنم، تصریح کرد: البته شوراها در کشور ما تنها به مانند پلی است که میتوانند حضور مردم را در مشارکت جامعه فراهم کنند و تا امروز شوراها با تمام وظایفی که داشتند، شرایطی برای انجام وظایف آنها فراهم نشده است.
طلایی ادامه داد: این خلاف شرع است که کاندیداها پس از دست یافتن به کرسیهای مجلس نسبت به تعهداتشان به مردم پایبند نباشند و این مسئله از مواردی است که جزو تعهدات و حقوق مردم مطرح میشود.
وی با بیان اینکه ما نسل اول انقلاب هستیم و عهد با خود بستیم که سرباز ولایت باشیم، اضافه کرد: اگر این شاخص را با خود داشته باشیم مکلف به حضور در صحنه کشور برای خدمت رسانی هستیم.
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