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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۰۳

رئوفی نژاد:

ضریب سلامتی و دقت انتخابات الکترونیکی بیشتر از روش سنتی است

ضریب سلامتی و دقت انتخابات الکترونیکی بیشتر از روش سنتی است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان با اشاره به برگزاری الکترونیکی انتخابات در شهرستان های ابهر و خرمدره، گفت: ضریب سلامتی و دقت انتخابات الکترونیکی به مراتب بیشتر از روش سنتی آن است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته تا امروز در استان زنجان زمینه لازم برای برگزاری انتخابات سالم و با شکوه در سراسر شهرها و روستاهای استان مهیا شده است.

 وی با اشاره به اینکه در کل کشور 10 درصد انتخابات به صورت 100 درصد الکترونیکی برگزار می شود، افزود: در استان زنجان نیز در شهرستان های ابهر و خرمدره انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

رئوفی نژاد  با بیان اینکه انتخابات الکترونیکی برای اولین بار در کشور برگزار می شود، یادآور شد: کلیه اقدامات لازم در این زمینه ازجمله آموزش های فنی برای کاربران و مردم در مساجد شهرستان ها انجام شده است.

استاندار زنجان برگزاری انتخابات الکترونیکی را تجربه خوب و موفقی برای دوره های بعدی انتخابات عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر 160 حوزه انتخابی استان زنجان مهیای برگزاری الکترونیکی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

کد مطلب 1544274

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