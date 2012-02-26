ضریب سلامتی و دقت انتخابات الکترونیکی بیشتر از روش سنتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اقدامات صورت گرفته تا امروز در استان زنجان زمینه لازم برای برگزاری انتخابات سالم و با شکوه در سراسر شهرها و روستاهای استان مهیا شده است.

وی با اشاره به اینکه در کل کشور 10 درصد انتخابات به صورت 100 درصد الکترونیکی برگزار می شود، افزود: در استان زنجان نیز در شهرستان های ابهر و خرمدره انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی برگزار می شود.

رئوفی نژاد با بیان اینکه انتخابات الکترونیکی برای اولین بار در کشور برگزار می شود، یادآور شد: کلیه اقدامات لازم در این زمینه ازجمله آموزش های فنی برای کاربران و مردم در مساجد شهرستان ها انجام شده است.

استاندار زنجان برگزاری انتخابات الکترونیکی را تجربه خوب و موفقی برای دوره های بعدی انتخابات عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر 160 حوزه انتخابی استان زنجان مهیای برگزاری الکترونیکی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.