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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۷

کاروان زیارتی جبهه های جنوب در دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه‌اندازی شد

کاروان زیارتی جبهه های جنوب در دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه‌اندازی شد

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس کاروانهای زیارتی جبهه های جنوب را راه اندازی کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، این کاروان های زیارتی برای دانشجویان دختر و پسر به صورت جداگانه در نظر گرفته شده که به مدت 6 روز و در هفته آخر اسفند ماه جاری برگزار می شود.

کاروان زیارتی جبهه های جنوب شامل بازدید از مناطق عملیاتی محورهای جنوبی از جمله شرهانی، فتح المبین، شوش دانیال، فکه، هویزه، طلائیه، پاسگاه زید، بیمارستان صحرایی امام حسین (ع)، اروندکنار و شلمچه خواهد بود. علاوه بر این بازدیدها، حضور در یک رزمایش ویژه نظامی نیز برای شرکت کنندگان در نظر گرفته شده است.

کلیه دانشجویان علاقمند به حضور در این کاروان ها، می توانند جهت ثبت نام از تاریخ 6 تا 11 اسفند به غرفه های مستقر در دانشکده ها و یا رابطین خوابگاهها مراجعه کنند.
کد مطلب 1544275

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