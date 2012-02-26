مشکلات سرمایه گذاران طرح های صنعتی کرمانشاه بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور استاندار مشکلات و معوقات تعدادی از سرمایه گذاران طرح های صنعتی استان صبح امروز در استانداری مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه ای که به ریاست استاندار کرمانشاه و با حضور مدیران عامل بانکهای عامل استان در استانداری برگزار شد، مشکلات و معوقات مالی سرمایه گذاران شرکت های نوید آور سنقر، نساجی غرب، الکترو صنعت سیروان در نحوه بازپرداخت این شرکت ها به بانکهای عامل تجارت و صادرات مورد پیگیری و بررسی لازم قرار گرفت و راهکارهای مرتبط جهت حل موضوع از سوی مهندس هاشمی ارائه شد.

سید دادوش هاشمی در این جلسه بر حل مشکل سرمایه گذاران به عنوان افراد تاثیر گذار در جامعه از سوی مدیران اجرایی استان تاکید کرد.

استاندار کرمانشاه گفت: سرمایه گذاران بخش صنعتی با تلاش و جدیت در راستای توسعه این بخش صنعتی گام برمی دارند لذا مسولین و مدیران ذیربط وظیفه دارند که نهایت اهتمام خود را جهت حل مشکلات این افراد بکار گیرند و با تعامل و ارتباط نزدیک همواره در رفع موانع پیش روی بخش صنعت اقدام نمایند.

دانشگاه رازی کرمانشاه برای حضور مردم در انتخابات بیانیه صادر کرد

دانشگاه رازی کرمانشاه در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی طی پیامی آحاد مردم استان را به حضور در پای صندوقهای رای دعوت کرد.

در ابتدای این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامی رجعت و بعثت دوباره همه باورهای ملکوتی و آرمانهای بزرگ انبیا و اولیا، و زمینه‌ساز و پرچم‌دار به ثمر رساندن همه مجاهدت‌های جبهه حق در طول تاریخ بشریت است، اکنون از پس همه این سال‌ها و همه ریزش‌ها و رویش‌ها، نهضت عدالت‌خواهانه امام راحل(ره) با هدایت رهبر معظم انقلاب، جوان‌تر از همیشه، به سوی افق نورانی و غایت خود نزدیک می‌گردد.

در ادامه این بیانیه می خوانیم: ملت غیور ایران خصوصا مردم فهیم کرمانشاه شکوه و عظمت نظام را در یوم الله 22 بهمن به تصویر کشیدند و کلیه آحاد مردم بویژه جوانان و دانشجویان برومند کشورمان در روز 12 اسفند همانند یوم الله 22 بهمن با حضور پرشور در صحنه به پای صندوق های رای خواهند آمد و رای دشمن شکن خود را به مشابه تیری در قلب دشمن رها کرده و با هوشیاری و آگاهی وارد عرصه انتخاب کاندیداها می شوند تا بهترین سرنوشت را نه تنها برای خود بلکه برای نسل آینده رقم بزنند در وضعیت خطیر فشارها و تحریم های دشمن، باید این حضور را با صلابت هرچه بیشتر به نمایش گذاشت و همانند انتخابات ادوار گذشته، باید مشارکت خوبی در عرصه انتخابات مجلس داشته باشند تا دشمنان انقلاب اسلامی را بیش از پیش سردرگم و ناامید سازند.

در این بیانیه آمده است: دانشگاهیان به ویژه دانشجویان، افتخار آفرینان آینده این مرز و بوم که برای تحقق آرمان های انقلاب گامهای موثر و ارزشمندی را برای تعالی این نظام برداشته اند و روحیه استقلال و عزت این ملت را همچنان زنده نگه داشته اند، با حضور پرشور خود در انتخابات برگ زرینی دیگر در تاریخ انقلاب را رقم خواهند زد و حضور گسترده و مشارکت حداکثری آنان ارکان انقلاب اسلامی را مستحکم تر خواهد کرد.

در پایان بیانیه می خوانیم: دانشگاهیان همگام با مردم شریف کرمانشاه با حضور پرشور در 12 اسفند در پای صندوقهای رای حماسه ای دیگر را رقم خواهند زد، امیدواریم همواره در راستای اعتلای اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.

اعزام 5500 نفر از کرمانشاه به مناطق عملیاتی جنوب در نوروز امسال

استاندار کرمانشاه از اعزام 5500 نفر از استان به مناطق عملیاتی جنوب درقالب کاروان های راهیان نور در ایام نوروز امسال خبر داد.

سید دادوش هاشمی گفت: به منظور آشنایی بیش از پیش اقشار جامعه و خصوصا جوانان جامعه با فداکاری ها و از خودگذشتگی های رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس، گروهی از دانشجویان و بسیجیان و افراد فرهنگی در قالب یک گروه 5500 نفره در ایام نوروز به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: ما به عنوان مدیران وظیفه داریم که شرایط و بستر لازم را جهت تشریح و تبیین دستاوردها و آرمان های والای انقلاب اسلامی و همچنین رشادت های رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی برای اقشار مختلف جامعه به خصوص جوانان فراهم سازیم.

استاندار کرمانشاه افزود: خوشبختانه در طول دو سال گذشته اقدامات ارزشمندی جهت جذب بیشتر کاروان های راهیان نور در استان کرمانشاه صورت گرفته و هم اکنون کارهای گسترده ای به منظور احداث یادمان ها و موزه های شهدا در استان در حال انجام است که قطعاً تمامی این کارها منجر به ایجاد انگیزه در کاروان های راهیان نور جهت بازدید از مناطق جنگی استان خواهد شد.