به گزارش خبرنگار مهر، امیر شاپورزاده بازیکن ایرانی الاصلی بود که در فوتبال آلمان روزهای خوبی را سپری میکرد اما همانند فریدون زندی ترجیح داد فوتبالش را در ایران ادامه دهد. این بازیکن در مدت زمان حضورش در تیم استیل آذین روزهای خوبی را تجربه نکرد و فرصت همراهی تیم ملی ایران را هم از دست داد.
شاپورزاده به خاطر مشکلاتی که برایش پیش آمد، ترجیح داد به آلمان باز گردد، گرچه پیگیر دریافت حق و حقوقش از باشگاه بود. وی در نهایت و پس از اینکه نتوانست مطالباتش را از این باشگاه دریافت کند، به فیفا شکایت کرد، گرچه مسئولان باشگاه استیل آذین بعد از این شکایت اعلام کردند، از این بازیکن طلبکار هستند، نه اینکه به وی بدهکار باشند.
برای روشن شدن این موضوع با امیر شاپورزاده صحبت کردیم که گفتگوی خبرنگار مهر با این بازیکن را در خصوص شکایت از استیل آذین، وضعیت فعلیاش و فوتبال ملی ایران در زیر میخوانید:
* خبرگزاری مهر: چه اتفاقی افتاد تصمیم گرفتید از باشگاه استیل آذین به فیفا شکایت کنید؟
- امیر شاپورزاده: من سعی کردم به صورت دوستانه کار را جلو ببرم، خیلی صبر کردم و در حالیکه 7- 8 ماه پس از رفتن از ایران، تحمل کرده و شکایت نکردم. وقتی دیدم نمیتوانم با آقای هدایتی و مسئولان استیل آذین کنار بیایم، تصمیم گرفتم از آنها به فیفا شکایت کنم. من در مدت زمانیکه برای استیل آذین به میدان رفتم، با تمام وجود و مانند یک بازیکن حرفهای بازی کردم و امیدوارم بودم، این مسئله بدون مشکلات حاشیهای برطرف شود که اینگونه نشد.
* اما مسئولان باشگاه استیل آذین اعتقاد دارند، شما به آنها بدهکار هستید، نه طلبکار؟
- باشگاه استیل آذین و آقای هدایتی میخواهند همه به آنها پول بدهند، در این چند سال، خیلیها از استیل آذین طلبکار بودند، در برنامه 90 بخشی از این مسائل را همه دیدند. هدایتی همیشه فکر میکند مشکل افراد دیگری هستند و ایشان هیچ وقت اشتباه نمیکنند. قطعا آنچه مسئولان این باشگاه میگویند درست نیست زیرا مدارکی دارم که در زمان لازم آنها را رو خواهم کرد.
* آنها حتی اعلام کردند، در دیداری مشکل حاشیهای ایجاد کردید، به همین خاطر علیه شما حکم انضباطی صادر شده است...
- فکر میکنم آنها میخواهند برایم مشکل درست کنند. در یکی از دیدارهای استیل آذین اتفاقی افتاد و من با آقای درودگر حرفم شد. بدون اینکه به کمیته انضباطی دعوت شوم و از من پرسیده شود موضوع چه بوده است، 45 میلیون تومان به صورت غیر قانونی جریمه شدم، که این مسئله اصلاً منطقی نیست.
* این مسائلی بود که از سوی مسئول حقوقی باشگاه استیل آذین مطرح شده است...
- بگذارید به موضوعی اشاره کنم. قبل از اینکه به ایران بیایم بسیاری از همبازیهایم، دوستانم و حتی خانوادهام به من گفتند در ایران به بازیکنان پول نمیدهند و آنها را اذیت میکنند. من مقابل این صحبتهای محکم ایستادم زیرا در تهران متولد شدم و به خاطر بازی در تیم ملی، دوست داشتم در تیمهای کشورم بازی کنم. اما متأسفانه در مقطعی به جایی رسیدم که مجبور بودم ماشینم را به خاطره اجاره خانه و بدهیها بفروشم.
* بیشتر در این خصوص توضیح میدهید؟
- من 10 سال در فوتبال آلمان بازی میکردم، حتی یک کارت قرمز هم نگرفتم و یکبار هم برای تخلفاتم به کمیته انضباطی احضار نشدم اما دو سال در تیم استیل آذین بازی کردم، باشگاهی که حاشیههای زیادی دارد و هر روز حرف و حدیثهای بسیاری برایش پیش میآید و همین مسائل باعث شد اخلاقم کاملا فرق کند. من برای آبرویم زحمت کشیدهام و نمیخواهم به مسائل حاشیهای روی بیاورم اما اگر مسئولان استیل آذین بخواهند واقعیتها را کتمان کنند، مدارکم را ارائه میکنم.
* چه اتفاقی افتاد تصمیم گرفتید ناگهان از استیل آذین جدا شوید؟
- اگر بازیکنی جایش راحت و خوب باشد، حق و حقوقش را دریافت کند و در باشگاه مدیریت خوبی وجود داشته باشد، آیا الکی میگذارد و میرود؟، پس وقتی این اتفاق میافتد حتما مسائلی وجود داشته و بازیکن زیر فشار بسیاری بوده که چنین تصمیم گرفته و برایش راه دیگری وجود نداشته است.
* استیل آذینیها اعلام کردند ITC شما را هم صادر نکرده و اجازه ندارید به تیم دیگری بروید؟
- فیفا پیگیر این مسئله است و حق را به حق دار میرساند. متأسفانه در استیل آذین همیشه مقصر بازیکنها یا کسان دیگری هستند، این باشگاه در این مدت 4 مدیرعامل و 4 سرمربی عوض کرده و اگر مدیریتش قوی بود 12 امتیاز از این تیم کم نمیشد اما باز هم مالک باشگاه مشکلات را به گردن این و آن میاندازد.
* چرا در این مدت سکوت کردید و نخواستید بحث شکایتتان از استیل آذین رسانهای شود؟
- اخلاقم طوری نیست وارد مسائل حاشیهای و دعواهای اینگونه شود. اما در شرایطی که میخواستم این مشکل با آرامش حل شود، آنقدر اذیتم کردند، جواب تلفنم را ندادند و با من کنار هم نیامدند که مجبور شدم به فیفا شکایت کنم. حتی در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم علیه باشگاه استیل آذین شکایت کردم و امیدوارم هرچه زودتر به این پرونده رسیدگی شود.
* در این مدت چه کار میکردید؟
- منتظر بودم مشکلم حل شده و ITC خود را بگیرم و بتوانم در تیمی بازی کنم، تقریبا 6 یا 7 ماه است که بازی نکردهام اما استیل آذین نه پولم را میدهد و نه رضایت نامهام را. این برایم عجیب است و باعث شده امسال از نظر فوتبالی خیلی ضرر کنم. البته به صورت انفرادی تمریناتم را پیگیری میکنم، منتظرم پس از حل مشکلاتم به یک تیمی اضافه شوم و فوتبالی خوبی را ارائه کنم.
* در حال حاضر از باشگاهی پیشنهاد دارید؟
- بله، چند پیشنهاد از تیمهای آلمانی دارم و قطعا فوتبالم را در این کشور ادامه خواهم داد اما در حال حاضر منتظر حکم فیفا و دریافت ITC بدون دردسر و حاشیه هستم تا بتوانم فوتبالم را پیگیری کنم.
* بازیهای تیم ملی را هم پیگیری میکنید؟
- بازی ایران مقابل اردن را دیدم و امیدوارم تیم ملی کم کم به شرایط مطلوب رسیده و در بازی با قطر هم به پیروزی دست یابد، زیرا مردم ایران خیلی دوست دارند تیم ملی در هر مسابقهای به موفقیت دست یابند. البته تیم ملی با اضافه شدن بازیکنانی نظیر نکونام و اشکان دژاگه شرایط بهتری پیدا خواهد کرد.
* فکر میکنید تیم ملی میتواند به جام جهانی صعود کند؟
- من بسیار به این موضوع خوش بین هستم زیرا فوتبال ایران مربی بزرگ و فوتبالیستهای خوبی دارد، قطعا با برنامهریزی بهتر میتوانیم در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی موفق ظاهر شویم و جواز حضور در جام جهانی را بدست آوریم.
* با اشکان دژاگه صحبتی داشتهاید؟
- نه صحبتی نکردهام، ولی شنیدهام این بازیکن قرار است به ایران آمده و به تیم ملی اضافه شود. من هم برای اشکان و فوتبال کشورم آرزوی موفقیت میکنم.
* و صحبت پایانی؟
- در این مدت که برای استیل آذین به میدان رفتهام به عنوان بازیکن حرفهای با تمام وجود برای تیم به میدان رفته تا بازیکن مثمرثمری برای تیم باشم و حاشیهای نداشتم ولی حقم نبود اینگونه با من برخورد شود و با اسم من اینگونه بازی شود. گرچه باز هم تکرار میکنم مدارک لازم را دارم و در صورت لزوم آن را به مراجع ذیصلاح ارائه خواهم داد.
نظر شما