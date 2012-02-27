به گزارش خبرنگار مهر، امیر شاپورزاده بازیکن ایرانی الاصلی بود که در فوتبال آلمان روزهای خوبی را سپری می‌کرد اما همانند فریدون ‏زندی ترجیح داد فوتبالش را در ایران ادامه دهد. ‏این بازیکن در مدت زمان حضورش در تیم استیل آذین روزهای خوبی را تجربه نکرد و فرصت همراهی تیم ملی ایران را هم از دست داد.

شاپورزاده به خاطر مشکلاتی که برایش پیش آمد، ترجیح داد به آلمان باز گردد، گرچه پیگیر دریافت حق و حقوقش از باشگاه بود.‏ وی در نهایت و پس از اینکه نتوانست مطالباتش را از این باشگاه دریافت کند، به فیفا شکایت کرد، گرچه مسئولان باشگاه استیل آذین ‏بعد از این شکایت اعلام کردند، از این بازیکن طلبکار هستند، نه اینکه به وی بدهکار باشند.‏

برای روشن شدن این موضوع با امیر شاپورزاده صحبت کردیم که گفتگوی خبرنگار مهر با این بازیکن را در خصوص شکایت از استیل ‏آذین، وضعیت فعلی‌اش و فوتبال ملی ایران در زیر می‌خوانید:‏

‏* خبرگزاری مهر: چه اتفاقی افتاد تصمیم گرفتید از باشگاه استیل آذین به فیفا شکایت کنید؟

‎-‎ امیر شاپورزاده: من سعی کردم به صورت دوستانه کار را جلو ببرم، خیلی صبر کردم و در حالیکه 7- 8 ماه پس از رفتن از ایران، تحمل ‏کرده و شکایت نکردم. وقتی دیدم نمی‌توانم با آقای هدایتی و مسئولان استیل آذین کنار بیایم، تصمیم گرفتم از آنها به فیفا شکایت کنم. من در مدت ‏زمانیکه برای استیل آذین به میدان رفتم، با تمام وجود و مانند یک بازیکن حرفه‌ای بازی کردم و امیدوارم بودم، این مسئله بدون مشکلات ‏حاشیه‌ای برطرف شود که اینگونه نشد.‏

‏* اما مسئولان باشگاه استیل آذین اعتقاد دارند، شما به آنها بدهکار هستید، نه طلبکار؟

‏- باشگاه استیل آذین و آقای هدایتی می‌خواهند همه به آنها پول بدهند، در این چند سال، خیلی‌ها از استیل آذین طلبکار بودند، در برنامه 90 ‏بخشی از این مسائل را همه دیدند. هدایتی همیشه فکر می‌کند مشکل افراد دیگری هستند و ایشان هیچ وقت اشتباه نمی‌کنند. قطعا آنچه مسئولان این باشگاه ‏می‌گویند درست نیست زیرا مدارکی دارم که در زمان لازم آنها را رو خواهم کرد‏‎.‎

‏* آنها حتی اعلام کردند، در دیداری مشکل حاشیه‌ای ایجاد کردید، به همین خاطر علیه شما حکم انضباطی صادر شده است‏‎...‎

‏- فکر می‌کنم آنها می‌خواهند برایم مشکل درست کنند. در یکی از دیدارهای استیل آذین اتفاقی افتاد و من با آقای درودگر حرفم شد. بدون اینکه ‏به کمیته انضباطی دعوت شوم و از من پرسیده شود موضوع چه بوده است، 45 میلیون تومان به صورت غیر قانونی جریمه شدم، که این ‏مسئله اصلاً منطقی نیست‎.‎

‏* این مسائلی بود که از سوی مسئول حقوقی باشگاه استیل آذین مطرح شده است‏‎...‎

‏- بگذارید به موضوعی اشاره کنم. قبل از اینکه به ایران بیایم بسیاری از همبازی‌هایم، دوستانم و حتی خانواده‌ام به من گفتند در ایران به بازیکنان ‏پول نمی‌دهند و آنها را اذیت می‌کنند. من مقابل این صحبت‌های محکم ایستادم زیرا در تهران متولد شدم و به خاطر بازی در تیم ملی، دوست ‏داشتم در تیم‌های کشورم بازی کنم. اما متأسفانه در مقطعی به جایی رسیدم که مجبور بودم ماشینم را به خاطره اجاره خانه و بدهی‌ها بفروشم‏‎.‎

‏* بیشتر در این خصوص توضیح می‌دهید؟

‏- من 10 سال در فوتبال آلمان بازی می‌کردم، حتی یک کارت قرمز هم نگرفتم و یکبار هم برای تخلفاتم به کمیته انضباطی احضار نشدم اما دو ‏سال در تیم استیل آذین بازی کردم، باشگاهی که حاشیه‌‌های زیادی دارد و هر روز حرف و حدیث‌های بسیاری برایش پیش می‌آید و همین ‏مسائل باعث شد اخلاقم کاملا فرق کند. من برای آبرویم زحمت کشیده‌ام و نمی‌خواهم به مسائل حاشیه‌ای روی بیاورم اما اگر مسئولان استیل ‏آذین بخواهند واقعیت‌ها را کتمان کنند، مدارکم را ارائه می‌کنم.

‏* چه اتفاقی افتاد تصمیم گرفتید ناگهان از استیل آذین جدا شوید؟

‏- اگر بازیکنی جایش راحت و خوب باشد، حق و حقوقش را دریافت کند و در باشگاه مدیریت خوبی وجود داشته باشد، آیا الکی می‌گذارد و ‏می‌رود؟، پس وقتی این اتفاق می‌افتد حتما مسائلی وجود داشته و بازیکن زیر فشار بسیاری بوده که چنین تصمیم گرفته و برایش راه دیگری ‏وجود نداشته است‎.‎

‏* استیل آذینی‌ها اعلام کردند‏‎ ITC ‎شما را هم صادر نکرده و اجازه ندارید به تیم دیگری بروید؟

‏- فیفا پیگیر این مسئله است و حق را به حق دار می‌رساند. متأسفانه در استیل آذین همیشه مقصر بازیکن‌ها یا کسان دیگری هستند، این باشگاه ‏در این مدت 4 مدیرعامل و 4 سرمربی عوض کرده و اگر مدیریتش قوی بود 12 امتیاز از این تیم کم نمی‌شد اما باز هم مالک باشگاه مشکلات ‏را به گردن این و آن می‌اندازد‎.‎

‏* چرا در این مدت سکوت کردید و نخواستید بحث شکایتتان از استیل آذین رسانه‌ای شود؟‏

‏- اخلاقم طوری نیست وارد مسائل حاشیه‌ای و دعواهای اینگونه شود. اما در شرایطی که می‌خواستم این مشکل با آرامش حل شود، آنقدر اذیتم ‏کردند، جواب تلفنم را ندادند و با من کنار هم نیامدند که مجبور شدم به فیفا شکایت کنم. حتی در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال هم علیه ‏باشگاه استیل آذین شکایت کردم و امیدوارم هرچه زودتر به این پرونده رسیدگی شود‏‎.‎

‏* در این مدت چه کار می‌کردید؟

‏- منتظر بودم مشکلم حل شده و‏‎ ITC ‎خود را بگیرم و بتوانم در تیمی بازی کنم، تقریبا 6 یا 7 ماه است که بازی نکرده‌ام اما استیل آذین نه پولم ‏را می‌دهد و نه رضایت نامه‌ام را. این برایم عجیب است و باعث شده امسال از نظر فوتبالی خیلی ضرر کنم. البته به صورت انفرادی تمریناتم ‏را پیگیری می‌کنم، منتظرم پس از حل مشکلاتم به یک تیمی اضافه شوم و فوتبالی خوبی را ارائه کنم‏‎.‎

‏* در حال حاضر از باشگاهی پیشنهاد دارید؟

‏- بله، چند پیشنهاد از تیم‌های آلمانی دارم و قطعا فوتبالم را در این کشور ادامه خواهم داد اما در حال حاضر منتظر حکم فیفا و دریافت‎ ITC ‎بدون دردسر و حاشیه هستم تا بتوانم فوتبالم را پیگیری کنم‏‎.‎

‏* بازی‌های تیم ملی را هم پیگیری می‌کنید؟

‏- بازی ایران مقابل اردن را دیدم و امیدوارم تیم ملی کم کم به شرایط مطلوب رسیده و در بازی با قطر هم به پیروزی دست یابد، زیرا مردم ‏ایران خیلی دوست دارند تیم ملی در هر مسابقه‌ای به موفقیت دست یابند. البته تیم ملی با اضافه شدن بازیکنانی نظیر نکونام و اشکان دژاگه ‏شرایط بهتری پیدا خواهد کرد‏‎.‎

‏* فکر می‌کنید تیم ملی می‌تواند به جام جهانی صعود کند؟‏

‏- من بسیار به این موضوع خوش بین هستم زیرا فوتبال ایران مربی بزرگ و فوتبالیست‌های خوبی دارد، قطعا با برنامه‌ریزی بهتر می‌توانیم ‏در مرحله نهایی مقدماتی جام جهانی موفق ظاهر شویم و جواز حضور در جام جهانی را بدست آوریم‎.‎

‏* با اشکان دژاگه صحبتی داشته‌اید؟

‏- نه صحبتی نکرده‌ام، ولی شنیده‌ام این بازیکن قرار است به ایران آمده و به تیم ملی اضافه شود. من هم برای اشکان و فوتبال کشورم ‏آرزوی موفقیت می‌کنم‎.‎

‏* و صحبت پایانی؟

‏- در این مدت که برای استیل آذین به میدان رفته‌ام به عنوان بازیکن حرفه‌ای با تمام وجود برای تیم به میدان رفته تا بازیکن مثمرثمری برای ‏تیم باشم و حاشیه‌ای نداشتم ولی حقم نبود اینگونه با من برخورد شود و با اسم من اینگونه بازی شود. گرچه باز هم تکرار می‌کنم مدارک لازم را ‏دارم و در صورت لزوم آن را به مراجع ذیصلاح ارائه خواهم داد‏‎.‎