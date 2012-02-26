36شعبه اخذ رای در شهرستان فردوس آماده دریافت آراء مردم هستند

عباس اقبال در گفتگو با خبرنگارمهر، اظهارداشت: بیش از 750نفر نیرو برای جمع آوری آرای مردم در 12اسفند فعالیت می کنند و با توجه به حضور گسترده مردم درستادهای انتخاباتی پیش بینی می شود شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات باشیم.

وی افزود: تاکنون هیچ تخلف انتخاباتی در این شهرستانها صورت نگرفته وجوانان حضور پرشوری در ستادهای انتخاباتی دارند.

فرماندار شهرستان فردوس با بیان اینکه فرمایشات مقام معظم رهبری کلید راهبردی در برگزاری انتخابات سالم و حداکثری است، گفت: شرکت در انتخابات تکلیف شرعی والهی ملت ایران است.

اقبال ادامه داد: حضور حداکثری مردم در انتخابات موجب ناامیدی دشمنان وتقویت پایه نظام می شود بنابراین مردم باید با حضور حداکثری در انتخابات نقشه های دشمنان را نقش برآب کنند.

وی بیان کرد: رعایت اخلاق اسلامی در انتخابات موجب افزایش آرامش مردم شده وباعث می شود مردم با دقت بیشتری شخص اصلح را انتخاب کنند.

فرماندارشهرستان فردوس یادآورشد: 12اسفندماه نقطه عطف تاریخ 33ساله انقلاب محسوب می شود وبا شرکت در انتخابات شاهد حضور مجلسی با صلابت و مومن در کشور خواهیم بود.