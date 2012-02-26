مردم استان قزوین تخلف انتخاباتی را گزارش کنند

هادی صادق دقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و نیز صیانت از حقوق کاندیداها و مردم لازم است تمامی تخلفات احتمالی که در حوزه های انتخابیه و شعب اخذ رای اتفاق می افتد مستند سازی شود.

وی افزود: شهروندان می توانند با گزارش تخلف انتخاباتی در روز اخذ رای به اصل صیانت و پاسداری از آرای شهروندان پیشگیری از تضییع حقوق کاندیداها کمک کنند.



مسئول کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان قزوین شماره تلفن های فرمانداری ها جهت اطلاع ساکنان شهرستان ها را بدین شرح اعلام کرد: فرمانداری قزوین: 3339900-0281، فرمانداری بوئین زهرا: 4225333 – 0282 ،

فرمانداری تاکستان: 5230051 - 0282 ، فرمانداری البرز: 2238004 – 0282 ، فرمانداری آبیک: 2896676 – 0282 .

دقیقی تصریح کرد: سامانه پیام کوتاه ستاد انتخابات استان نیز با شماره 30007534300300 آماده دریافت گزارش های مردمی است.