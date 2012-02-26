مردم بر اساس احکام و ضوابط شرعی کاندیدای اصلح را انتخاب کنند

احمد رضا یزدانی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: ‌موضوعی تحت عنوان اخلاق سیاسی وجود دارد که این موضوع حتی به یک مساله علمی در دنیا تبدیل شده است.



وی گفت: انقلاب اسلامی همواره نوعی بازگرداندن اخلاق به صحنه سیاست بوده است.



وی ادامه داد: کاندیدا باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند و از هر گونه رفتاری که مغایر با دین وشرع است بپرهیزند.



مدیرگروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بیان کرد: طرفداران کاندیدا نیز در تبلیغات خود باید اصول انتخاباتی را رعایت کنند و روایات امامان در این خصوص که انسان بدبخت کسی است که آخرت خود را به دنیا بفروشد و بدبخت‌تر از آن نیز کسی است که آخرت خود را به دنیای دیگری بفروشد را سرلوحه خود قرار دهد.



وی گفت: در خصوص وظیفه مردم در انتخابات معیار‌ها و ضوابط خاصی وجود دارد که بایداین مصادیق را ارزیابی و آن‌ها را تشخیص دهیم.



وی بیان کرد: ‌مردم باید بر اساس احکام و ضوابط شرعی کاندیدای اصلح را انتخاب کنند و با توجه به اینکه این کاندیدا احکام شرعی مانند دروغ، تهمت و بسیاری از رفتارهای قانونی دیگر را رعایت می‌کنند یا نه آن‌ها را بسنجنند.



مردم با احساس وظیفه‌ای که دارند در انتخابات شرکت می‌کنند



یزدانی مقدم تصریح کرد: مردم با احساس وظیفه و تعهدی که نسبت به انتخابات دارند درانتخابات شرکت می‌کنند.



وی ادامه داد: ‌ حضور باشکوه مردم در انتخابات نشاندهنده علاقه آن‌ها به نظام اسلامی، دین، کشور، آرمان‌های انقلاب و شهدای گرانقدر کشور عزیز ایران است.



وی در پایان بیان کرد: حضور باشکوه مردم در انتخابات به دلیل تعهدات دینی و ملی که دارند کاملا روشن است.