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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

فردا در فرهنگسرای پایداری/

طنز پاتوق خندیشه با حضور ناصر فیض برپا می‌شود

طنز پاتوق خندیشه با حضور ناصر فیض برپا می‌شود

باشگاه قلم فرهنگسرای قبا اولین طنز پاتوق خندیشه را با حضور ناصر فیض عصر روز دوشنبه هشتم اسفندماه برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست، علاقمندان به طنزخوانی ضمن ارائه اشعار خود در حضور ناصر فیض و میهمانان ویژه این پاتوق، از مباحث کارگاهی خلق آثار طنز نیز بهره‌مند خواهند شد.
 
ناصر فیض متولد سال 1338 کارشناس ادبیات فارسی، مسئول واحد ادبیات حوزه هنری، عضو شورای عالی شعر و موسیقی صدا و سیما و مدرس زبان و ادبیات فارسی و نویسنده آثاری مانند املت دسته‌دار، نزدیک به ته خیار و گناه اول است.
 
این برنامه ساعت 18 روز دوشنبه 8 اسفندماه در فرهنگسرای قبا واقع در خیابان پاسداران، خیابان شهید گل نبی، خیابان شهید ناطق نوری برگزار می‌شود.
کد مطلب 1544288

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