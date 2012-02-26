پالایشگاه اصفهان موفق به دریافت گواهی عدم آلایندگی سوی سازمان محیط زیست شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد دزفولی اظهار داشت: محصولات پالایشگاه اصفهان مطابق با استاندارد شرکت ملی نفت ایران تحویل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران شده و توسط آن شرکت بار دیگر کنترل کیفیت می‌شود.

وی افزود: این شرکت از سال 1382 در راستای کاهش آلایندگی هوای اصفهان و ایجاد بستر هوای پاک و رفاه حال همشهریان و بر اساس درخواست نیاز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، روزانه 82 هزار لیتر گازوئیل مرغوب با حداکثر 500ppm گوگرد برای سازمان اتوبوسرانی تولید می‌کنند.

رئیس ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت پالایش نفت اصفهان تاکید کرد: در صورت نیاز سازمان اتوبوسرانی و اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، برای افزایش تولید این میزان، آمادگی کامل خود را اعلام می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این شرکت در سال گذشته موفق به دریافت گواهی نامه عدم آلایندگی از سوی سازمان محیط زیست شده است، گفت: جایگزینی سوخت‌های سنگین با سوخت گاز، تعویض مشعل‌های کوره‌های این شرکت، تصفیه روزانه 350 متر مکعب آب آلوده شده و حذف گازهای مخرب لایه ازون و جایگزینی آن با گازهای غیر مخرب از اقداماتی است که در سال‌های گذشته برای ارتقای استانداردهای زیست محیطی پالایشگاه اصفهان صورت گرفته است.

راه اندازی خط تولید پروفیل چوب - پلاستیک

مهرو جهادی مدیرعامل شرکت الوار پلاست سپاهان با بیان اینکه پروفیل چوب - پلاستیک از تلفیق ضایعات سلولزی با پلاستیک نو و بازیافتی ساخته می شود، اظهار داشت: این پروژه ایده شرکت الوار پلاست سپاهان است که با حمایت شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به ثمر رسیده است.

وی با بیان اینکه تعمیر و نگهداری این پروفیل در بلند مدت نسبت به چوب و فلز کمتر است، افزود: این پروفیل در مقابل موریانه، حشرات، جوندگان و قارچ مقاوم است.

مدیرعامل شرکت الوار پلاست سپاهان با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته برای ساخت مبلمان شهری از چوب و فلز کمتراستفاده می شود، بیان داشت: در این کشورها از اینگونه پروفیل‌ها به دلیل مزایای ذکر شده و همچنین محافظت از محیط زیست برای ساخت مبلمان شهری استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه این شرکت توانایی تولید نیمکت و مبلمان شهری به وسیله پروفیل چوب-پلاستیک را داراست، افزود: این‌گونه نیمکت و مبلمان شهری دارای مقاومت رطوبتی بالایی است و همچنین طول عمر بیشتری نسبت به نیمکت‌ها و مبلمان شهری ساخته شده از چوب دارد.

نمایشگاه‌های صنایع غذایی و فرش ماشینی و موکت آخرین نمایشگاه های تخصصی سال در اصفهان

بیش از 90 غرفه در سه سالن نمایشگاهی هشت هزار و 500 مترمربع و در قالب دو نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، فست فودها و خدمات وابسته و نمایشگاه تخصصی فرش ماشینی، موکت و کفپوش دایر شده است تا نمایشگاه بین المللی استان اصفهان در روزهای پایانی سال میزبان بازدیدکنندگان متخصص و علاقمند در این دو بخش باشد.

در نهمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی بیش از 60 مشارکت کننده و سومین نمایشگاه فرش ماشینی، موکت و کفپوش بیش از 30 مشارکت کننده حضور به هم رسانده اند. این نمایشگاه ها با حضور علی اصغر سلیمی معاون داخلی سازمان بازرگانی استان افتتاح شد.

این دو نمایشگاه از چهارم اسفند ماه آغاز شده و تا هفتم ماه جاری طی ساعات بازدید 15 تا 21 دایر هستند.

تکاپوی مردم در ایام پایانی سال در این نمایشگاه ها دیدنی است. شهروندان از نقاط مختلف شهر خود را به نمایشگاه می رسانند تا خریدهای خود را انجام دهند.

شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با برپایی این دو نمایشگاه، پایان نمایشگاه های تخصصی خود را اعلام کرده است زیرا پس از این تنها نمایشگاه باقی مانده سال، نمایشگاه فروش بهاره است که در ردیف نمایشگاه های عمومی قرار می‌گیرد.