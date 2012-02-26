به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدجواد شوشتری با بیان اینکه یکی از بزرگترین مشکلات شهرداری تهران در حوزه زیباسازی، عدم آشنایی صنوف، انجمن‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد با مفاهیم و اصول زیباسازی است، گفت: برای رفع چنین معضلی، اقدام به برگزاری یک دوره آموزش عمومی و تخصصی برای اتحادیه تابلو‌سازان، صنف مبلمان شهری،انجمن مهندسی روشنایی و نورپردازی و شرکت‌های تبلیغاتی کرده‌ایم به گونه‌ای که از این به بعد تنها به افرادی کار سپرده می‌شود که این گواهینامه را اخذ کرده باشند.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، با اشاره به اینکه بسیاری از افرادی که در مشاغل مرتبط با حوزه زیباسازی مشغول فعالیت هستند، حتی مجوز چنین‌ کاری ندارند، گفت: به عنوان مثال در بررسی‌های انجام شده در صنف تابلو‌سازان (که بخش عمده‌ای از اغتشاشات بصری شهر تهران به تابلوهای مغازه‌ها برمی‌گردد) تنها نزدیک 100 واحد مجوز فعالیت دارند، درحالی که بالغ بر 400 واحد در آن مشغول به‌کار هستند که این امر مشکلات زیادی برای نازیبایی فضاهای شهری به بار آورده است.

شوشتری با بیان اینکه دبیران شورایاری‌های محلات تهران نیز در این دوره حضور داشتند، اضافه کرد: در دوره‌هایی که سازمان زیباسازی با همکاری پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی برگزارکرده و در آن 250 نفر از صنوف،‌ انجمن‌ها و شرکت‌های مرتبط با حوزه زیباسازی حضور داشتند، تلاش شده تا جدیدترین روش‌ها و دستاوردها و همچنین ضوابط و قوانین آن در حوزه زیباسازی در 30 ساعت برای حاضران مورد تاکید قرار گیرد.