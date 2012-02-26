به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، احمد هاشمیان گفت: روز گذشته نتایج 31 نمونه کنترل دوپینگ فوتبال از سوی آزمایشگاه اعلام شد که کلیه نتایج آزمایشات منفی بود و تعداد تقریبا 50 نمونه کنترل دوپینگ در آزمایشگاه کلن آلمان تحت بررسی است که آزمایشات مربوط به رقابت‌های لیگ برتر و دسته اول است و پاسخ آن اعلام نشده است.

وی در پایان در خصوص وضعیت بازیکن دوپینگی در لیگ دسته اول که از ماده ممنوعه "ناندرلون" استفاده کرده است، گفت: این بازیکن در مهلت مقرر قانونی نسبت به درخواست استیناف خود اقدام کرده و پرونده وی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده و در حال بررسی است.