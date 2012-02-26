  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۰

احمد هاشمیان اعلام کرد:

31 نمونه تست دوپینگ فوتبالیست‌ها منفی اعلام شد

31 نمونه تست دوپینگ فوتبالیست‌ها منفی اعلام شد

رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال از اعلام 31 نمونه تست کنترل دوپینگ که نتایج‌شان منفی اعلام شده، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، احمد هاشمیان گفت: روز گذشته نتایج 31 نمونه کنترل دوپینگ فوتبال از سوی آزمایشگاه اعلام شد که کلیه نتایج آزمایشات منفی بود و تعداد تقریبا 50 نمونه کنترل دوپینگ در آزمایشگاه کلن آلمان تحت بررسی است که آزمایشات مربوط به رقابت‌های لیگ برتر و دسته اول است و پاسخ آن اعلام نشده است.

وی در پایان در خصوص وضعیت بازیکن دوپینگی در لیگ دسته اول که از ماده ممنوعه "ناندرلون" استفاده کرده است، گفت: این بازیکن در مهلت مقرر قانونی نسبت به درخواست استیناف خود اقدام کرده و پرونده وی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شده و در حال بررسی است.

کد مطلب 1544295

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها