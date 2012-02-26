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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

تور بین‌‌المللی لانکاوی مالزی/

نماینده ایران در رده نخست تیم‌های آسیایی قرار گرفت

نماینده ایران در رده نخست تیم‌های آسیایی قرار گرفت

مرحله سوم تور دوچرخه‌سواری بین‌‌المللی لانکاوی مالزی با قرار گرفتن نماینده ایران در رده نخست تیم‌های آسیایی و قهرمانی رکابزن فرانسوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم از تور دوچرخه‌سواری بین‌المللی لانکاوی مالزی صبح امروز یکشنبه در مسیر "ملاکا - پاریت سولوئگ" و به مسافت 6/187 کیلومتر برگزار شد که "آندره گواردینی" فرانسوی از تیم "فارنیس وینی" ایتالیا با زمان چهار ساعت و 30 دقیقه و 11 ثانیه به عنوان نخست دست یافت تا در مرحله سوم پیراهن طلایی را برتن کند.

دراین رقابت که 85 نفر بصورت همزمان از خط پایان عبور کردند، "رایموند کریدر" هلندی از تیم "گارمین باراکودای" آمریکا و "آنوار مانان" مالزیایی از تیم "چمپیون سیستم" چین در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

براساس این گزارش و در رده بندی مرحله سوم تور دوچرخه‌سواری بین‌‌المللی لانکاوی مالزی حسین ناطقی از پتروشیمی تبریز در رده هفتم، رامین ملکی میزان از پتروشیمی تبریز در رده نهم، علیرضا حقی از دانشگاه آزاد در رده سیزدهم، بهنام خلیلی از پتروشیمی تبریز در رده بیست و هشتم، حسین عسگری از پتروشیمی تبریز در رده سی و پنجم، حسین علیزاده از پتروشیمی تبریز در رده سی و هفتم، قادر میزبانی از پتروشیمی تبریز در رده شصت و چهارم و عباس سعیدی تنها از تیم دانشگاه آزاد در رده هفتادوپنجم قرار گرفتند.

در رده بندی تیم‌های آسیایی، تیم پتروشیمی تبریز با زمان 13 ساعت و 30 دقیقه و 33 ثانیه اول شد، تیم آستانا قزافستان و تیم ترنگانو مالزی به ترتیب دوم و شوم شدند و تیم دانشگاه آزاد در رده هفتم قرار گرفت.

کد مطلب 1544297

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