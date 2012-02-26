10 تصویر؛ موفقیت برنامه صلح آمیز هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات خاورمیانه و کنفرانس به اصطلاح دوستان سوریه در تونس بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ موفقیت برنامه صلح آمیز هسته ای ایران

پایگاه خبری العالم با اشاره به گزارش اخیر آژانس درباره ایران اثبات صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران توجه دارد.

وضعیت یمن پس از انتخابات؛ تعویض دیکتاتور با دیکتاتور!

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به تغییر نکردن شرایط در یمن اشاره دارد. بر این اساس، با وجود رفتن صالح و برگزاری انتخابات هنوز نمی توان گفت شرایط در این کشور تغییر کرده است.

کنفرانس بین المللی برای سومالی!

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز به معضلات قحطی، گرسنگی و بیماری در سومالی اشاره دارد که با برگزاری کنفرانس هرگز قابل حل نیستند.

نتیجه کنفرانس دوستان سوریه!

روزنامه الوطن عمان امروز در کاریکاتوری برگزاری کنفرانس به اصطلاح دوستان سوریه را به چالش کشیده است. بر این اساس، کشورهای حاضر در این کنفرانس در تلاش هستند با استفاده ابزاری از ارتش آزاد سوریه، جنگ داخلی در این کشور به راه بیندازند.

فاکتور برق در اردن!

روزنامه الدستور اردن به قبوض سرسام آور برق در اردن اشاره دارد که مردم را نقره داغ کرده است.

کمکهای غرب به سوریه!

روزنامه الرایه قطر امروز دخالتهای خارجی در سوریه را به چالش کشیده که هرگز به نفع مردم سوریه نیست و به حل بحران کمکی نمی کند.

ریشه کنی رژیم مبارک

پایگاه خبری المصراوی مصر امروز در کاریکاتوری رهایی کامل از رژیم مبارک را به تلاش مضاعف جوانان این کشور مرتبط دانسته است.

صلح با اسرائیل و شرایط مسجد الاقصی!

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بحران اقتصادی جهان؛ بدون شرح

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