درختان مرکز تهران شناسنامه دار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهران احمدی با بیان این که همزمان در طرح استقبال از بهار پیش بنی می شود بیش از 6 هزار اصله درخت در سطح معابر اصلی- فرعی منطقه توسط نواحی پنجگانه کاشته شود گفت:با توجه به پیشنهاد قائم مقام منطقه ،برای تعدادی از درختان فوق به صورت آزمایشی شناسنامه در نظر گرفته می شود و به نام یکی از شهروندان متقاضی به ثبت می رسد.

وی ادامه داد: این طرح در راستای ایجاد احساس مالکیت درخت برای شهروند متقاضی اجرایی می شود و فرد مالک مسئول نگهدار از در خت فوق می شود و در صورت نیاز می توانند از کارشنا سان فضای سبز منطقه برای مشاوره استفاده کند و خدمات مشاوره ای لازم به آنها ارایه شود.



