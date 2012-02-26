به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، در حکم محمدرضا داورزنی برای رئیس سازمان تیم‎های ملی والیبال آمده است: با توجه به علاقمندی، تجربه، دانش و توانمندی مدیریتی شما از تاریخ 10/12/90 به عنوان رئیس سازمان تیم‎های ملی والیبال منصوب می‏شوید. امید است با توکل به خداوند متعال و بهره‎مندی ازهمه توانمندی‎ها و ظرفیت‏های والیبال کشور بتوانید درجهت ارتقای والیبال در سطح نوجوانان،‌ جوانان و بزرگسالان در عرصه‏های بین‎المللی و با هماهنگی با خط و مشی‌ها و سیاست‎های کلان فدراسیون موفق باشید.

این دومین انتصاب داورزنی پس از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال است. وی پیش از این عباس مفیدی را به عنوان مدیر تیم‎های ملی والیبال منصوب کرده بود.