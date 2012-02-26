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۷ اسفند ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

دومین انتصاب داورزنی/

رئیس سازمان تیم‌های ملی والیبال منصوب شد

رئیس سازمان تیم‌های ملی والیبال منصوب شد

رئیس فدراسیون والیبال طی حکمی خسرو ابراهیم را به عنوان رئیس سازمان تیم‌های ملی این رشته منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، در حکم محمدرضا داورزنی برای رئیس سازمان تیم‎های ملی والیبال آمده است: با توجه به علاقمندی، تجربه، دانش و توانمندی مدیریتی شما از تاریخ 10/12/90 به عنوان رئیس سازمان تیم‎های ملی والیبال منصوب می‏شوید. امید است با توکل به خداوند متعال و بهره‎مندی ازهمه توانمندی‎ها و ظرفیت‏های والیبال کشور بتوانید درجهت ارتقای والیبال در سطح نوجوانان،‌ جوانان و بزرگسالان در عرصه‏های بین‎المللی و با هماهنگی با خط و مشی‌ها و سیاست‎های کلان فدراسیون موفق باشید.

این دومین انتصاب داورزنی پس از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال است. وی پیش از این عباس مفیدی را به عنوان مدیر تیم‎های ملی والیبال منصوب کرده بود.

کد مطلب 1544301

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