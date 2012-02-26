به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، در حکم محمدرضا داورزنی برای رئیس سازمان تیمهای ملی والیبال آمده است: با توجه به علاقمندی، تجربه، دانش و توانمندی مدیریتی شما از تاریخ 10/12/90 به عنوان رئیس سازمان تیمهای ملی والیبال منصوب میشوید. امید است با توکل به خداوند متعال و بهرهمندی ازهمه توانمندیها و ظرفیتهای والیبال کشور بتوانید درجهت ارتقای والیبال در سطح نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در عرصههای بینالمللی و با هماهنگی با خط و مشیها و سیاستهای کلان فدراسیون موفق باشید.
این دومین انتصاب داورزنی پس از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال است. وی پیش از این عباس مفیدی را به عنوان مدیر تیمهای ملی والیبال منصوب کرده بود.
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