زائران خراسان رضوی به مرز 28 میلیون نفر می رسند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: محبت و مودت مردم به اهل بیت(ع) رو به افزایش است و نمود آن در ارتقای روز افزون تعداد زائران و مشتاقان زیارت امام رضا(ع) است.

صلاحی تعداد زائران در سال 88 را 25 میلیون و 929 نفر اعلام کرد و افزود: بر اساس آخرین سرشماری در سال جاری جمعیت شهر مشهد به سه میلیون و 40 هزار نفر رسیده است که با توجه به حجم ورودی مسافر در ابتدای سال، ایام تابستان و دهه آخر صفر تعداد زائران تا پایان سال از مرز 28 میلیون نفر خواهد گذشت.

وی افزود: برابر آمار ارائه شده در سال 65 تعداد افراد ساکن در مشهد یک میلیون و 463 هزار نفر بوده که زائران در آن سال 9 هزار و 735 نفر بوده است.

استاندار خراسان رضوی گفت: در سال 75 جمعیت شهر به یک میلیون 887 هزار نفر رسید و جمعیت زائر به 16 میلیون و 825 هزار نفر ارتقا یافت.

وی تصریح کرد: جمعیت شهر مشهد در سال 85 به دو میلیون 451 هزار نفر رسید و جمعیت زائر نیز به 23 میلیون 689 نفر افزایش یافت.

استاندار خراسان رضوی گفت: تامین زیرساختهای زیارت برای زائران مانند توسعه ترمینال های فرودگاه، احداث باند مورب، مرکز قرار دادن پنج هواپیما از فرودگاه مشهد، برقی کردن قطار مشهد - تهران و بهره برداری از آزادراه حرم تا حرم چشم انداز افق 1404 و پذیرایی از 40 میلیون زائر خواهد بود.