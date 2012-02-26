اخبار کوتاه ورزشی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سه کاراته کا کردستانی به اردوهای آمادگی تیم های ملی جوانان و امید دعوت شدند.

از سوی "علیرضا سلیمانی" سرمربی تیم ملی نوجوانان، جوانان و امیدهای کاراته اسامی 111 کاراته کا از 23 استان سراسر کشور به مرحله دوم مسابقات انتخابی دعوت شد.

بر این اساس "میلاد مدرسی"، "محمد رضا هادی" و "شادمان وعیدی" سه کاراته کای کردستانی هستند که به مرحله دوم انتخابی تیم ملی کاراته دعوت شدند.

تیم های برتر مسابقات آمادگی جسمانی انتخابی استان مشخص شدند

رقابت های آمادگی جسمانی انتخابی باشگاه های استان کردستان در بخش بانوان در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شد.

این مسابقات با شرکت 120 ورزشکار از شهرستان های سنندج، قروه، سقز، بانه، دیواندره، کامیاران، بیجار و سریش آباد در سالن ورزشی بهاران سنندج برگزار شد و در پایان تیم آزادگان بانه مقام اول را به خود اختصاص داد و تیم های مریوان و آزادی بیجار دوم و سوم شدند.

نفرات برتر رقابت های آمادگی جسمانی انتخابی باشگاه های استان کردستان اسفند ماه سال جاری به مسابقات قهرمانی کشور در اندیمشک اعزام می شوند.

بسکتبال کردستان به یک پیروزی دیگر رسید

در هفته نوزدهم دور برگشت مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک کشور تیم کردستان میزبان تیم آرارات تهران بود.

این دیدار در مجموعه ورزشی آزادی در حالی برگزار شد که تیم بسکتبال کردستان در بازی رفت در مصاف با تیم آرارات تهران نتیجه را واگذار کرده بود اما در این بازی توانست در یک رقات سخت و نفس گیر با نتیجه 68 بر 61 تیم حریف را شکست دهد.

تیم کردستان با 19 بازی، 13 برد و شش باخت در رده چهارم مسابقات بسکتبال لیگ دسته یک باشگاه های کشور قرار دارد.

تیم هندبال شهید شکوهی سنندج پیروز شد

رقابت های هفته ششم از دور برگشت لیگ برتر هندبال بانوان با انجام چهار بازی به اتمام رسید که در این دیدارها که به طور همزمان انجام شد تیم های ثامن الحجج، فیروز آباد، ذوب آهن و شهید شکوهی سنندج موفق به شکست حریفان خود شدند.

تیم شهید شاهرخ شکوهی سنندج در مجموعه ورزشی شهید بهنام شاد سنندج میزبان تیم قدرتمند زیتون کرمان بود و توانست در یک بازی هجومی و حساب شده با نتیجه 27 بر 24 به پیروزی برسد.

این تیم در حال حاضر با انجام 13 بازی، شش برد، شش باخت و یک مساوی در رده چهارم جدول رقابت های لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه های کشور قرار دارد.