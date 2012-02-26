حضور منافقین در عراق بدون توجیه است / عزم بغداد برای اخراج تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "عمار الشلبی" عضو ائتلاف دولت قانون تاکید کرد: حضور گروهک منافقین در عراق هیچ توجیهی ندارد.

وی افزود: همکاری کاملی میان سازمان ملل متحد و دولت عراق درباره پایان دادن به حضور منافقین در عراق وجود دارد، زیرا توجیه حقوقی، بین المللی و ملی برای ادامه حضور این گروهک وجود ندارد.

الشبلی بیان کرد: دولت عراق با این موضوع از بعد انسانی آن برخورد می کند و از ارائه هیچ کمک و تسهیلاتی به سازمان ملل برای پایان دادن به موضوع فروگذار نکرده است.

از سوی دیگر "اقبال الغرابی" عضو فراکسیون الاحرار از تشکیل کمیته حقیقت یاب برای روشن شدن علت فرار یکی از سرکردگان گروهک منافقین خبر داد.

وی با اشاره به اینکه دولت عراق مسئولیت کامل در این زمینه دارد، تاکید کرد: فراکسیون الاحرار در صدد است که کمیته حقیقت یاب برای دلایل و انگیزه های فرار یکی از رهبران گروهک منافقین و مظنونان قضایی تشکیل دهد.

الغرابی بیان کرد: برخی گروههای سیاسی و طرفهای منطقه ای بر ادامه حضور منافقین در خاک عراق اصرار دارند ، در حالی که این گروهک تروریستی است و اعضای آن باید در اسرع وقت از عراق خارج شوند، زیرا حضور این سازمان تروریستی با قانون اساسی کاملا مغایر است.



شایان ذکر است گروهک تروریستیی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.